Japonský akciový trh sa začiatkom týždňa vrátil k výraznému rastu

Tokio 13. augusta (TASR) - Kľúčový index tokijskej burzy Nikkei 225 vzrástol na záver utorkového obchodovania o takmer 3,5 %, keď náladu na japonskom trhu po predĺženom víkende podporil rast technologických akcií v závere pondelkového obchodovania (12. 8.) v USA. Informovala o tom agentúra AFP.



Nikkei 225 vzrástol na záver obchodovania o 1207,51 bodu, čo predstavuje 3,45 % a obchodovanie ukončil na úrovni 36.232,51 bodu. Širší index tokijskej burzy Topix sa zvýšil o 70,25 bodu (2,83 %) na 2553,55 bodu.



Technologický index Nasdaq zaznamenal na záver pondelkového obchodovania na burze v New Yorku rast o 0,21 %, pričom jeden z najvýraznejších rastov spomedzi technologických akcií vykázal výrobca čipov Nvidia.



Hlavný index tokijskej burzy zaznamenal v pondelok pred týždňom prepad o viac než 12 %, keď rovnako reagoval na situáciu na Wall Street. Akcie v USA totiž v predchádzajúci piatok (2. 8.) prudko klesli po tom, ako USA oznámili, že v júli vzniklo v ekonomike podstatne menej nových pracovných miest, než sa očakávalo. To zvýšilo obavy, že najväčšia svetová ekonomika by mohla smerovať do recesie. Situáciu na japonskom trhu okrem toho ovplyvnil aj rastúci kurz jenu.



Za celý týždeň plný výkyvov Nikkei 225 zaznamenal pokles o 2,5 %. Navyše, oproti svojmu maximu zo začiatku júla klesol približne o 17 %.