Japonský export v auguste medziročne klesol takmer o 15 %

Tokio 16. septembra (TASR) – Japonský export sa postupne zotavuje z následkov koronakrízy, v auguste však bol stále výrazne nižší v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška.



Vývoz v auguste medziročne klesol o 14,8 % na 5,2 bilióna JPY (41,5 miliardy eur), uviedlo japonské ministerstvo financií. To bolo najslabšie medziročné zníženie od marca a o niečo slabšie, než očakávali ekonómovia. Najprudší pád zaznamenal export v máji, keď bol o 28 % nižší ako pred rokom.



V auguste profitovali japonskí exportéri predovšetkým zo zotavenia ekonomiky Číny, ktorá je najdôležitejším obchodným partnerom Japonska. Objem vývozu do Číny sa medziročne zvýšil o 5,1 % takmer na 1,3 bilióna japonských jenov. Naopak, opäť prudko klesol vývoz do USA, ktorý v auguste padol o vyše pätinu na 937 miliárd JPY.



Naďalej sa slabo vyvíjal import, ktorý v auguste medziročne klesol o 20,8 % takmer na 5 biliónov japonských jenov. Na porovnanie, v júni padol o 22,3 %.



Prebytok obchodnej bilancie dosiahol v auguste 248 miliárd JPY.