Japonský export v auguste opäť klesol

Tokio 20. septembra (TASR) - Vývoz z Japonska v auguste 2023 opäť klesol, už druhý mesiac po sebe. Prispelo k tomu zníženie dopytu z Číny. Znížil sa aj import, pričom obchodná bilancia krajiny sa skončila s deficitom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Japonské ministerstvo financií v stredu oznámilo, že export z krajiny klesol v auguste medziročne o 0,8 % na 7,994 bilióna jenov (50,53 miliardy eur) po znížení o 0,3 % v júli. Ekonómovia však očakávali ešte horší výsledok, a to pokles augustového exportu o 1,7 %.



Údaje ministerstva ukázali, že export z Japonska do Číny, najväčšieho obchodného partnera krajiny, sa v auguste znížil už tretí mesiac o dvojciferné percento, konkrétne medziročne o 11 %.



Vzhľadom na slabý rast čínskej ekonomiky analytici predpovedajú, že situácia japonského exportu sa zrejme ešte nezlepší a oslabovanie exportu ešte nedosiahlo svoje dno.



Vývoz do USA pritom vzrástol v auguste medziročne o 5,1 %, najmä vďaka dodávkam áut, ťažobných a stavebných strojov. Export do Európskej únie (EÚ) stúpol o 12,7 %.



Japonská centrálna banka pritom počíta s tým, že vonkajší dopyt pomôže zmierniť slabé spotrebiteľské výdavky a podporí ekonomiku. Údaje o obchode však maria nádeje na oživenie hospodárstva vedené exportom.



Ministerstvo tiež uviedlo, že aj import v auguste klesol, piaty mesiac po sebe, a to medziročne o 17,8 % na 8,924 bilióna JPY. Analytici pritom odhadovali, že sa zníži o 19,4 % po poklese o 13,6 % v júli. Tento výsledok odzrkadľuje slabý domáci dopyt.



Dovoz klesol z Číny (-12,1 %) a USA (-9,5 %), ale vzrástol z Nemecka (7,9 %).



Zahranično-obchodná bilancia krajiny sa v auguste skončila s deficitom 930 miliárd JPY.



(1 EUR = 158,2 JPY)