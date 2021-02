Japonský export v januári medziročne vzrástol o 6,4 %

Tokio 17. februára (TASR) - Vysoký dopyt z Číny na začiatku roka podporil japonský export. Vývoz v januári medziročne stúpol o 6,4 %, uviedlo japonské ministerstvo financií. To bol najprudší nárast japonského exportu za 27 mesiacov a druhý po sebe, keď sa v decembri (+2 %) zvýšil prvýkrát po dvoch rokoch.



Dovoz medziročne padol o 9,5 % po poklese o 11,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



Deficit obchodnej bilancie Japonska v januári dosiahol 323,9 miliardy JPY (2,53 miliardy eur) po prebytku 751 miliárd JPY v decembri. Ekonómovia počítali so schodkom až 600 miliárd JPY. V januári 2020 predstavoval obchodný deficit 1,315 bilióna JPY.



Export do Ázie v januári medziročne vzrástol o 19,4 %, pričom vývoz do Číny vyskočil až o 37,5 %. Naopak, vývoz do USA sa znížil o 4,8 % a do Európskej únie o 1,6 %.



(1 EUR = 128,16 JPY)