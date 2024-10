Japonský export v septembri klesol, prvýkrát za desať mesiacov

Tokio 17. októbra (TASR) - Export z Japonska v septembri klesol, prvýkrát za desať mesiacov, v dôsledku spomalenia vývozu do Číny a USA. Import sa zvýšil. Obchodná bilancia krajiny sa tak skončila s deficitom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vývoz z Japonska sa v septembri 2024 prekvapujúco znížil, medziročne o 1,7 % na 9,038 bilióna jenov (55,59 miliardy eur). Bol to jeho prvý pokles od novembra 2023. Ekonómovia pritom očakávali len spomalenie tempa rastu exportu na 0,5 % z augustových revidovaných 5,5 %.



Vývoz do Číny, najväčšieho obchodného partnera Japonska, sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim rokom prepadol o 7,3 %, zatiaľ čo vývoz do USA klesol o 2,4 %. Slabý dopyt po automobilkách viedol k poklesu exportu do oboch krajín.



Neočakávané zvýšenie úrokových sadzieb japonskej centrálnej banky (Bank of Japan, BoJ) koncom júla prispelo k posilneniu jenu, čo zdražilo export a malo negatívny vplyv na dopyt po japonských produktoch



Dovoz sa medzitým zvýšil, už šiesty mesiac po sebe, a to o 2,1 % na 9,332 bilióna JPY. Aj tento údaj zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali nárast importu o 3,2 %.



Obchodná bilancia Japonska sa v septembri 2024 skočila s deficitom 294,24 miliardy JPY po prebytku 60,56 miliardy JPY v rovnakom mesiaci minulého roka. To bol tiež horší výsledok ako prognóza deficitu vo výške 237,6 miliardy JPY.



Údaje o obchode boli pre politikov v Japonsku znepokojujúce, pretože akékoľvek dlhšie oslabenie globálneho dopytu môže skomplikovať cestu japonskej centrálnej banky k ukončeniu jej ultra voľnej menovej politiky.



(1 EUR = 162,57 EUR)