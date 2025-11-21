< sekcia Ekonomika
Japonský kabinet schválil rozsiahly balík stimulov
Kabinet plánuje schváliť dodatočný rozpočet na financovanie balíka už 28. novembra.
Autor TASR
Tokio 21. novembra (TASR) - Japonská vláda premiérky Sanae Takaičiovej v piatok schválila balík ekonomických stimulov v hodnote 21,3 bilióna jenov (117,37 miliardy eur). Ide o prvú významnú politickú iniciatívu novej premiérky, ktorá prisľúbila expanzívne fiškálne opatrenia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Balík zahŕňa všeobecné výdavky štátu vo výške 17,7 bilióna JPY, ktoré výrazne prevyšujú 13,9 bilióna JPY v predchádzajúcom roku, a predstavuje najväčší stimul pre ekonomiku od pandémie ochorenia COVID-19. Bude zahŕňať aj daňové úľavy vo výške 2,7 bilióna JPY.
To zvýšilo obavy zo zhoršovania finančnej situácie Japonska a viedlo k poklesu japonskej meny na najnižšiu úroveň za 10 mesiacov a nárastu výnosov zo štátnych dlhopisov s dlhou lehotou splatnosti na rekordné maximá.
Takaičiová v rozhovore s novinármi zdôraznila, že balík plne zohľadňuje fiškálnu udržateľnosť.
„Čo sa týka financovania, využijeme vyššie ako očakávané daňové príjmy a nedaňové príjmy a akýkoľvek zostávajúci schodok bude pokrytý emisiou ďalších štátnych dlhopisov,“ povedala.
„Očakáva sa, že celková suma emisie štátnych dlhopisov po dodatočnom rozpočte v kombinácii s pôvodným rozpočtom na tento finančný rok bude nižšia ako minuloročná,“ povedala.
Výška emisie štátnych dlhopisov na financovanie balíka stimulov ešte nebola dokončená, ale očakáva sa, že bude väčšia ako 6,69 bilióna JPY v minulom roku, uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Kabinet plánuje schváliť dodatočný rozpočet na financovanie balíka už 28. novembra. Vláda chce zabezpečiť, aby prešiel parlamentom do konca roka.
(1 EUR = 181,47 JPY)
