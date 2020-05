Japonský konglomerát SoftBank vykázal za rok 2019/20 rekordnú stratu

Tokio 18. mája (TASR) - Japonský konglomerát SoftBank v pondelok oznámil, že v uplynulom finančnom roku 2019/20 zaznamenal rekordnú stratu, keďže pandémia nového koronavírusu spôsobila problémy mnohým jeho firmám, zvlášť start-upu WeWork, ktorý sa špecializuje na zdieľanie kancelárskych priestorov.



Telekomunikačný a investičný gigant už minulý mesiac spustil poplach a varoval, že „zhoršujúce sa trhové prostredie“ ho tvrdo zasiahne. Jeho hospodárske výsledky sú nakoniec ešte horšie, než predpokladal, pričom čistá strata za rok do konca marca 2020 sa vyšplhala na 961,6 miliardy jenov (8,32 miliardy eur).



Prevádzková strata dosiahla 1,36 bilióna JPY namiesto 1,35 bilióna JPY, ktoré konglomerát predpovedal minulý mesiac.



Šéf konglomerátu Masajoši Son v tejto súvislosti uviedol, že výsledky „nepriaznivo ovplyvnila globálna zdravotná kríza". Varoval tiež, že „ak bude pandémia pokračovať, neistota v investičných divíziách skupiny pretrvá až do nasledujúceho fiškálneho roka“.



Investičné fondy konglomerátu vrátane kľúčového Vision Fund vykázali za uplynulý rok prevádzkovú stratu 1,9 bilióna JPY. Spoločnosť uviedla, že spolupracuje s firmami v portfóliu Vision Fund na ich príprave na „ďalšie zhoršenie podnikateľských podmienok“.



Tieto výsledky sú poslednou ranou pre Sona, ktorý transformoval pôvodne telekomunikačnú spoločnosť na investičný a technologický gigant, pričom Vision Fund nakúpil podiely v mnohých perspektívnych start-upoch zo Silicon Valley. Práve za investície do začínajúcich firiem čelil Son kritike, pretože podľa niektorých analytikov boli nadhodnotené a nemali jasné modely zisku.



Najväčšiu bolesť hlavy mu však spôsobil WeWork, za ktorý si tiež vyslúžil kritiku. Ale Son stál za svojou investíciou do tohto start-upu, a dokonca zvýšil svoj vklad aj napriek pribúdajúcim otázkam o stratégii WeWork. Minulý rok prišiel WeWork o hotovosť a zrušil plánovanú ponuku akcií. SoftBank Group a jej Vision Fund sa pritom zaviazali, že nakúpia ďalšie akcie tohto start-upu, ale v apríli v rámci programu reštrukturalizácie svoje plány zrušili. WeWork teraz žaluje SoftBank za jeho rozhodnutie, pričom tvrdí, že došlo k porušeniu zmluvy.



To tvrdo zasiahlo konglomerát, ktorý sa snaží získať prostriedky na druhý obrovský "vizionársky investičný fond" v hodnote 100 miliárd USD (92,61 miliardy eur).



Investori sa však čoraz častejšie pýtajú, či údajne špičkové podniky, na ktoré sa zameriava SoftBank, skutočne ponúkajú niečo nové, povedal Masahiko Išino, analytik Tokai Tokyo Research Institute.



Son vo februári pripustil, že urobil „zlé“ investičné rozhodnutia a vyjadril poľutovanie nad tým, že čistý zisk jeho spoločnosti klesol za deväť mesiacov do konca decembra 2019 takmer o 70 %.



A v marci, keď sa akciové trhy prepadli a jasne sa ukázal rozsah pandémie koronavírusu, spoločnosť oznámila plán predaja aktív za 41 miliárd USD na financovanie spätného odkúpenia akcií, zníženie dlhov a zvýšenie hotovostných rezerv.



Spoločnosť tiež odhalila zmeny v predstavenstve, ktorého riaditeľ, čínsky magnát Jack Ma, po 13 rokoch odstupuje z funkcie.



(1 EUR = 115,53 JPY; 1 EUR = 1,0798 USD)