Japonský konglomerát Toshiba po 74 rokoch stiahli z burzy

Tokio 20. decembra (TASR) - Akcie japonského konglomerátu Toshiba boli po 74 rokoch stiahnuté v stredu z tokijskej burzy. Stalo sa tak potom, ako skupina investorov kúpila takmer 80 % akcií spoločnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Skupina investorov na čele so spoločnosťou súkromného kapitálu Japan Industrial Partners (JIP) kúpila 78,65 % akcií Toshiby na jeseň tohto roka. To jej umožnilo urobiť z konglomerátu súkromnú spoločnosť. Súčasťou skupiny sú ešte spoločnosť finančných služieb Orix, energetická firma Chubu Electric Power a výrobca čipov Rohm.



Obchod zhruba za 14 miliárd USD (12,77 miliardy eur) tak presúva Toshibu, ktorú paralyzovali boje so zahraničnými aktivistickými investormi, výhradne do japonských rúk. "S novým investorom urobí Toshiba výrazný krok vpred," oznámila spoločnosť vo vyhlásení. Akcie firmy ukončili posledné obchodovanie v utorok (19. 12.) na úrovni 4590 jenov (29,01 eura), čo oproti predchádzajúcemu dňu predstavuje pokles o 0,1 %.



Zatiaľ nie je isté, akú formu bude nakoniec Toshiba pod novým vlastníkom mať, očakáva sa však, že generálny riaditeľ Taro Šimada, ktorý aj po zmene vlastníka zostáva vo funkcii, sa bude zameriavať najmä na digitálne služby. To, akým smerom Toshiba pôjde, bude pozorne sledovať aj japonská vláda. Spoločnosť totiž zamestnáva približne 106.000 ľudí a niektoré z jej prevádzok sú považované za kľúčové pre národnú bezpečnosť.



(1 EUR = 1,0962 USD, 1 EUR = 158,2 JPY)