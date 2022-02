Japonský konglomerát Toshiba výrazne zvýšil zisk za deväť mesiacov

Tokio 14. februára (TASR) - Japonský konglomerát Toshiba oznámil za deväť mesiacov obchodného roka 2021/2022 výrazný rast tržieb a zisku, keď ich podporili dobré výsledky vo všetkých segmentoch. Na druhej strane spoločnosť zhoršila pôvodný odhad tržieb a zisku za celý obchodný rok.



Čistý zisk za deväť mesiacov obchodného roka 2021/2022, to znamená za obdobie od apríla do konca decembra, dosiahol 114,9 miliardy jenov (868,87 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka spoločnosť zaznamenala zisk na úrovni 43,6 miliardy jenov. Prevádzkový zisk vzrástol z 24 miliárd na 87,6 miliardy jenov.



Tržby dosiahli 2,36 bilióna jenov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 12 %. Ako Toshiba dodala, tržby zaznamenali rast naprieč všetkými oblasťami biznisu.



Za celý rok 2021/2022, ktorý sa skončí v marci, spoločnosť revidovala svoj odhad vývoja prevádzkového zisku a tržieb smerom nadol. Ako dôvod uviedla problémy s polovodičmi a vysoké náklady na materiály a logistiku.



Toshiba očakáva, že za celý obchodný rok dosiahne prevádzkový zisk 155 miliárd jenov, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze počítala so ziskom 170 miliárd jenov. Stále to však bude znamenať výrazný rast prevádzkového zisku, ktorý za predchádzajúci obchodný rok dosiahol 104,4 miliardy jenov.



Čisté tržby by mali dosiahnuť podľa novej prognózy 3,34 bilióna jenov. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom to predstavuje pokles o 10 miliárd jenov. V obchodnom roku 2020/2021 dosiahli čisté tržby Toshiby 3,05 bilióna jenov.



Na druhej strane spoločnosť zlepšila vyhliadky čistého zisku. Najnovšie očakáva, že dosiahne 1,10 bilióna jenov. To je o 20 miliárd jenov viac, než hovoril pôvodný odhad.