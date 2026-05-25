Japonský Nikkei 225 sa prvýkrát dostal nad 65.000 bodov
Podporili ho nádeje na možnú dohodu o ukončení vojny s Iránom, ktoré spôsobili prudký pokles cien ropy.
Autor TASR
Tokio 25. mája (TASR) - Kľúčový japonský index Nikkei 225 na začiatku nového týždňa vzrástol a dostal sa na nové rekordné maximum, keď prvýkrát prekročil hranicu 65.000 bodov. Podporili ho nádeje na možnú dohodu o ukončení vojny s Iránom, ktoré spôsobili prudký pokles cien ropy. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Nikkei 225 ukončil pondelkové obchodovanie so ziskom 2,87 % na úrovni 65.158,19 bodu, keď počas obchodovania sa dostal až na 65.408.87 bodu. Index Topix si pripísal 1,29 % a uzavrel na 3942,57 bodu.
Taiwanský index Taiex vzrástol o 3,26 % na 43.644,40 bodu a takisto sa predtým dostal na nové historické maximum. Austrálsky index S&P/ASX 200 stúpol o 0,40 % na 8692 bodu. Čínsky CSI 300 sa zvýšil o 1,58 % na 4921,6 bodu a indický Nifty 50 sa posilnil o 1,09 %.
Trhy v Hongkongu a Južnej Kórei sú pre štátne sviatky zatvorené. Burzy v USA budú v pondelok takisto zatvorené pre Memorial Day.
Americký prezident Donald Trump v príspevku na Truth Social uviedol, že rokovania s Iránom „prebiehajú usporiadaným a konštruktívnym spôsobom“ a dodal, že svojim zástupcom povedal, aby „sa s dohodou neponáhľali, keďže čas je na ich strane“. Ceny ropy po Trumpových komentároch klesli o viac než 5 %, čo zmiernilo tlak na investorov.
