Japonský Nippon Steel kupuje skupinu U.S. Steel za 14,9 miliardy USD

Tokio 18. decembra (TASR) - Japonský oceliarsky koncern Nippon Steel kupuje americkú skupinu U.S. Steel. Japonská spoločnosť v pondelok oznámila, že na transakciu v hodnote 14,9 miliardy dolárov (13,61 miliardy eur) má zabezpečené financovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ponuka vo výške 55 USD na akciu predstavuje približne 40-percentnú prémiu v porovnaní s cenou, pri ktorej U.S. Steel uzatvorila minulotýždňové obchodovanie. Nippon Steel, štvrtý najväčší výrobca ocele na svete, považuje Spojené štáty za perspektívny trh, ktorý mu pomôže kompenzovať klesajúci domáci dopyt, informoval japonský denník Nikkei. Všetky záväzky skupiny U.S. Steel voči zamestnancom, vrátane kolektívnych zmlúv, budú dodržané, ubezpečoval japonský koncern.



U.S. Steel v polovici augusta oznámila, že začína formálny proces vyhodnocovania strategických alternatív pre svoju budúcnosť. Spoločnosť tak urobila po tom, ako dostala viacero nevyžiadaných ponúk, siahajúcich od akvizície určitých výrobných aktivít až po jej úplné prevzatie. Ponuku na kúpu za 7,3 miliardy USD od amerického konkurenta Cleveland-Cliffs skupina odmietla ako nepostačujúcu.



U.S. Steel sa stala terčom záujmu o možnú akvizíciu po tom, ako spoločnosť zaznamenala v niekoľkých štvrťrokoch za sebou pokles zisku aj tržieb.



(1 EUR = 1,0946 USD)