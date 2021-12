Japonský parlament schválil extra rozpočet s rekordnými výdavkami

Tokio 20. decembra (TASR) - Japonský parlament v pondelok schválil prvý dodatočný rozpočet v súčasnom fiškálnom roku 2021/2022 s rekordnými výdavkami na úrovni 36 biliónov jenov (280,64 miliardy eur). Cieľom je podpora ekonomiky, ktorá zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Pre Japonsko to však zároveň znamená ďalšie zvýšenie extrémne vysokého dlhu.



Je to najvyšší dodatočný rozpočet, s akým japonská vláda doteraz prišla. V minulom fiškálnom roku 2020/2021 vláda rozhodla o troch dodatočných rozpočtoch. Najnovší extra rozpočet chce vláda čiastočne financovať dodatočnou emisiou dlhopisov v objeme približne 22 biliónov jenov, ktorú plánuje tento rok.



Japonský premiér Fumio Kišida uviedol, že cieľom prvého dodatočného rozpočtu Japonska v tomto fiškálnom roku (skončí sa v marci 2022) je najmä zotavenie pandémiou nového koronavírusu poškodenej ekonomiky. Okrem toho by mal rozpočet podporiť firmy, dodávateľské reťazce, cestovný ruch a urýchliť transformáciu na digitálne a zelené technológie.



(1 EUR = 128,28 JPY)