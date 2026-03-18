< sekcia Ekonomika
Japonský prebytok zahraničného obchodu prudko klesol
Japonský vývoz vo februári medziročne vzrástol o 4,2 % na 9,572 bilióna JPY.
Autor TASR
Tokio 18. marca (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Japonska sa vo februári prepadol na 57,3 miliardy jenov (313 miliónov eur) zo sumy 559,2 miliardy JPY v rovnakom mesiaci minulého roka. Import sa totiž posilnil výraznejšie ako export. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnilo japonské ministerstvo financií. Výsledok však prekonal očakávanie analytikov, ktorí predpovedali, že Japonsko za február vykáže obchodný deficit v objeme 483,2 miliardy JPY. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Japonský vývoz vo februári medziročne vzrástol o 4,2 % na 9,572 bilióna JPY. Tempo jeho rastu sa tak spomalilo po tom, ako sa v januári posilnil o 16,8 %. Februárový rast exportu krajiny bol najslabší od vlaňajšieho októbra. Dôvodom bol slabší dopyt zo strany Číny a USA. Vývoz však prekonal prognózu, že sa zvýši len o 1,6 %.
Dovoz do Japonska stúpol o 10,2 % na 9,514 bilióna JPY. Nenaplnila sa síce predpoveď, že sa zvýši až o 11,5 %, ale zotavil sa z januárového poklesu o 2,6 %. Rast dovozu bol najsilnejší od júla 2024. Domáci dopyt totiž podporil rozsiahly stimulačný balík, ktorý Tokio prijalo v novembri.
(1 EUR = 183,29 JPY)
