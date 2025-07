Japonský premiér Išiba prijme ministra financií USA Bessenta

Tokio 17. júla (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba prijme v piatok (18. 7.) amerického ministra financií Scotta Bessenta, s ktorým bude rokovať o usporiadaní obchodných vzťahov v snahe vyhnúť s novým americkým clám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump pohrozil, že ak sa nepodarí uzavrieť nové obchodnú dohodu, zavedie od 1. augusta 25-percentné clo na všetok japonský dovoz. Hlavný japonský vyjednávač Rjosei Akazawa od apríla sedemkrát cestoval do Washingtonu na rokovania s najvyššími predstaviteľmi vrátane Bessenta v snahe presvedčiť Trumpovu administratívu, aby plán zrušila.



Išiba sa s Trumpom stretol minulý mesiac na samite skupiny siedmich najvyspelejších ekonomík G7 v Kanade a obaja lídri si odvtedy niekoľkokrát telefonovali. Premiér tento mesiac vyhlásil, že Tokio nemôže akceptovať plánované clá, pričom zdôraznil, že by mohli poškodiť hospodársku silu Japonska, ktoré je najväčším investorom do americkej ekonomiky.