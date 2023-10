Japonský premiér Kišida chce znížiť dane a podporiť investície

Tokio 23. októbra (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida zverejnil v pondelok súbor opatrení na oživenie hospodárstva vrátane zníženia dane z príjmu pre domácnosti a daňových úľav na podporu firemných investícií. Nastal čas prejsť od ekonomiky nízkych nákladov, nízkych miezd a znižovania nákladov k ekonomike podporovanej udržateľným zvyšovaním miezd a aktívnymi investíciami, povedal na začiatku novej parlamentnej schôdze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zníženie dane z príjmu má pomôcť domácnostiam kompenzovať vysoké ceny potravín a ďalších položiek, ktoré rastú rýchlejšie ako mzdy, pokračoval Kišida. Zaviazal sa tiež zaviesť daňové stimuly pre podniky s cieľom podporiť investície a rast miezd. Zníženie daní by bolo súčasťou nového balíka hospodárskych stimulov, ktorý plánuje vláda oznámiť do konca mesiaca.



Kišida ďalej vyzval Čínu, aby okamžite zrušila zákaz dovozu japonských morských plodov zavedený v auguste, keď z jadrovej elektrárne Fukušina, ktorú zničila vlna cunami, začali vypúšťať do mora upravenú rádioaktívnu odpadovú vodu. Vláda sa zároveň snaží nájsť nové trhy pre japonský rybársky priemysel, ktoré by boli menej závislé od Číny, dodal premiér.