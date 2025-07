Japonský premiér označil americké clá za „poľutovaniahodné“

Tokio 8. júla (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba označil rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clo vo výške 25 % na japonský dovoz od 1. augusta za „skutočne poľutovaniahodné“. Hlavný vyjednávač Tokia Rjosei Akazawa sľúbil, že bude pokračovať v rokovaniach a pokúsi sa dosiahnuť colné úľavy pre automobilový priemysel. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.



Išiba poznamenal, že hoci je americká sadzba nižšia, ako Trump pôvodne navrhoval, rozhodnutie, oznámené listom, vytvára príležitosť pre ďalšie diskusie medzi dvoma tradičnými obchodnými partnermi. Sľúbil tiež, že podnikne všetky kroky na minimalizáciu vplyvu pripravovaného zvýšenia ciel na japonskú ekonomiku zameranú na export.



„Budeme pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi, aby sme preskúmali možnosť dosiahnutia vzájomne výhodnej dohody a zároveň ochránili naše národné záujmy,“ povedal Išiba počas zasadnutia pracovnej skupiny pre clá. „Japonsko sa vyhýba jednoduchým ústupkom a požaduje a chráni to, čo je potrebné,“ dodal.



Obchodná dohoda Japonska s USA musí zahŕňať colné úľavy pre jeho životne dôležitý automobilový priemysel, povedal v utorok Akazawa. Uviedol tiež, že mal 40-minútový telefonický rozhovor s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom, počas ktorého sa obe strany dohodli na „aktívnom“ pokračovaní rokovaní.



„Snažíme sa dohodnúť na balíku opatrení od rozšírenia obchodu, necolných bariér až po spoluprácu v kľúčových otázkach hospodárskej bezpečnosti,“ vyhlásil Akazawa na tlačovej konferencii.



Trump začal v pondelok (7. 7.) posielať obchodným partnerom listy s oznámením o zvýšení ciel. Neskôr však naznačil ochotu odložiť ich zavedenie, ak mu predložia prijateľné návrhy.



Akazawa uviedol, že Japonsko sa nedrží žiadneho termínu, ani 1. augusta, a neobetuje kľúčové sektory pre rýchle dosiahnutie dohody s USA. Zdôraznil tiež, že ochrana automobilového sektora, ktorý je hlavnou oporou japonskej ekonomiky závislej od exportu a je zaťažený 25-percentnými clami, patrí medzi jeho hlavné priority. „Nemá zmysel uzatvárať dohodu s USA bez dohody o automobilových clách,“ povedal Akazawa.



Japonsku sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s USA pred uplynutím Trumpovho dočasného pozastavenia „recipročných“ ciel 9. júla po tom, ako sa zameralo na zrušenie taríf na automobily. Trump cez víkend predĺžil termín na zavedenie ciel do 1. augusta.



Premiér Išiba vzhľadom na nadchádzajúce voľby do hornej komory parlamentu 20. júla vyhlásil, že Japonsko neurobí „ľahké ústupky“.



Nedávne prieskumy ukázali, že Išibova koalícia si možno neudrží väčšinu v hornej komore, čo by mohlo skomplikovať obchodné rokovania, tvrdia analytici.



Americké clá už zhoršujú problémy japonskej ekonomiky, ktorá v 1. štvrťroku klesla. Japonsku teraz hrozí, že by mohlo upadnúť do recesie, upozornil Jošiki Šinke, ekonóm z Dai-ichi Life Research Institute, ktorý očakáva, že 25-percentné clá USA znížia hospodársky rast Japonska o 0,7 %.