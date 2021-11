Japonský priemyselný konglomerát Toshiba sa rozdelí na tri firmy

Tokio 12. novembra (TASR) - Japonský priemyselný konglomerát Toshiba sa rozdelí na tri verejne obchodované spoločnosti.



Koncern, ktorý je pod vysokým tlakom aktivistických akcionárov, dúfa, že týmto v Japonsku bezprecedentným krokom dokáže v budúcnosti podporiť ziskovosť svojich kľúčových segmentov. Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1875, patrí medzi najznámejšie firmy v Japonsku. V polovici minulého desaťročia sa však pre bilančný škandál a veľké straty spôsobené odpismi jadrovej divízie v USA dostala do problémov.



V rámci strednodobého plánu sa vydelia dve spoločnosti - jedna so zameraním na infraštruktúru, druhá so zameraním na elektronické zariadenia. Toshibe potom zostane oblasť polovodičov.



Pred niekoľkými dňami ohlásil rozdelenie na tri firmy aj americký konglomerát General Electric (GE). GE a Toshiba sú dlhodobými partnermi a spolupracujú napríklad pri výstavbe veterných elektrární.