Japonský sektor služieb výrazne vzrástol vďaka domácemu dopytu
Autor TASR
Tokio 4. marca (TASR) - Japonský sektor služieb sa vo februári posilnil najrýchlejším tempom za takmer dva roky. Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, stúpol na 53,8 bodu z januárových 53,7 bodu. Išlo o 11. mesiac rastu sektora v rade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rastu pomohli nové objednávky, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň od apríla 2024. Išlo najmä o výsledok silnejšieho domáceho dopytu. Zahraničný dopyt rástol len miernym tempom. „Japonský sektor služieb sa vo februári naďalej zväčšoval silným tempom, pričom firmy hlásili najrýchlejší rast tržieb za takmer dva roky,“ uviedla Annabel Fiddesová zo spoločnosti S&P Global.
Tempo rastu zamestnanosti sa však spomalilo na trojmesačné minimum, hoci zostalo nad dlhodobým priemerom. Zintenzívnil sa tlak v oblasti nákladov a ceny vstupov prudko vzrástli, čo prinútilo poskytovateľov služieb zvýšiť svoje ceny najrýchlejším tempom od apríla 2014.
Pozitívny vo februári bol aj celkový obraz japonskej ekonomiky. Zložený PMI, ktorý zahŕňa priemysel aj služby, sa zvýšil na 53,9 bodu z úrovne 53,1 bodu v predošlom mesiaci. Išlo o najrýchlejší rast od mája 2023.
