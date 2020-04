Japonský SoftBank predpokladá za finančný rok do 31. marca stratu

Tokio 13. apríla (TASR) - Japonský konglomerát SoftBank v pondelok zverejnil odhad príjmov v uplynulom finančnom roku do 31. marca 2020. A predpovedal, že vykáže čistú stratu 7 miliárd USD (6,44 miliardy eur). Dôvodom sú negatívny vplyv pandémie nového koronavírusu a straty súvisiace so startupom WeWork.



Telekomunikačný a investičný gigant, na čele ktorého stojí podnikateľ Masajoši Son, ďalej informoval o tom, že očakáva tiež prevádzkovú stratu 1,35 bilióna jenov (11,41 miliardy eur).



Prispela k tomu strata 1,8 bilióna JPY investičného fondu SoftBank Vision Fund, z ktorej konglomerát obvinil „zhoršujúce sa trhové prostredie“ v dôsledku globálnej pandémie nového koronavírusu.



Vírus už totiž usmrtil viac ako 100.000 ľudí na celom svete a nasmeroval ekonomiky do recesie a trhy do voľného pádu, čo negatívne ovplyvnilo investície skupiny.



Skupina SoftBank sa pod vedením Masajošiho Sona pretransformovala na investičnú a technologickú spoločnosť a jej Vision Fund vo výške 100 miliárd USD nakúpil podiely v mnohých perspektívnych startupoch zo Silicon Valley.



Vision Fund agresívne nakupoval špičkové začínajúce technologické firmy po celom svete, niektoré mu však nakoniec priniesli sklamanie, za čo si Masajoši Son vyslúžil tvrdú kritiku. Niektorí tvrdia, že sú nakúpené startupy nadhodnotené a nemajú jasné modely zisku.



SoftBank stiahli do červených čísiel aj problémy realitno-technologického startupu WeWork, ktorý v USA čelí právnemu sporu, pretože odstúpil od zmluvy.



SoftBank ukončila dohodu so startupom a tvrdí, že WeWork si nesplnil svoje povinnosti. A oznámila nové vyšetrovanie týkajúce sa startupu aj jeho spoluzakladateľa Adama Neumanna.



WeWork začal podnikať v roku 2010. Ponúkal zdieľané a flexibilné usporiadanie pracovného priestoru. Pôsobil vo viac ako 100 mestách. Minulý rok však WeWork prišiel o hotovosť a zrušil plánovanú ponuku akcií.



Japonský konglomerát už vo februári upozornil, že jeho čistý zisk klesol za deväť mesiacov do decembra 2019 takmer o 70 %. A minulý mesiac spoločnosť oznámila, že predá aktíva za 41 miliárd USD na financovanie spätného odkupovania akcií, zníženie dlhu a zvýšenie svojich hotovostných rezerv po týždňoch výrazných strát.



(1 EUR = 1,0867 USD; 1 EUR = 118,33 JPY)