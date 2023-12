Japonský výrobca pneumatík Bridgestone predal svoje ruské aktíva

Moskva 20. decembra (TASR) - Japonský výrobca pneumatík Bridgestone predal svoje aktíva v Rusku. Novým majiteľom sa stala ruská holdingová spoločnosť S8 Capital, ktorá už prevzala majetok od viacerých západných firiem opúšťajúcich Rusko. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Môžeme skutočne potvrdiť, že naše aktíva v Rusku boli predané diverzifikovanej holdingovej spoločnosti S8 Capital," uviedla v stredu spoločnosť.



Od invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára 2022 opustili ruský trh mnohé spoločnosti zo západných štátov, Rusko však medzičasom výrazne sprísnilo podmienky na ich odchod. Patrí k nim súhlas vlády s predajom ruských aktív, 50-percentná zľava pri akomkoľvek predaji a príspevok do štátneho rozpočtu v objeme minimálne 10 % z predajnej ceny.



Bridgestone pozastavil výrobu v krajine v marci 2022, krátko na začiatku vojny na Ukrajine. Koncom minulého roka spoločnosť zastavila v Rusku všetky investície a oznámila plán predaja svojich aktív. Firma so sídlom v Tokiu ďalej oznámila, že jej približne 1000 ruských zamestnancov prejde do spoločnosti S8 Capital. Kúpnu cenu nezverejnila s tým, že transakciu uzavrela po tom, ako získala všetky potrebné regulačné povolenia.



Závod spoločnosti Bridgestone v meste Uľjanovsk na západe Ruska mal výrobnú kapacitu približne 2,4 milióna pneumatík ročne.