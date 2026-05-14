Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
Japonský výrobca pneumatík Bridgestone dosiahol medziročný rast zisku

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Autor TASR
Tokio 14. mája (TASR) - Japonský výrobca pneumatík Bridgestone v prvom kvartáli dosiahol medziročný rast čistého zisku. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že jej čistý zisk za prvý štvrťrok sa zvýšil na 91,93 miliardy jenov (497 miliónov eur) z úrovne 75,69 miliardy JPY, na ktorej bol v rovnakom období pred rokom. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Zisk firmy na akciu stúpol na 72,31 JPY zo sumy 55,53 JPY. Prevádzkový zisk spoločnosti Bridgestone sa medziročne posilnil na 125,80 miliardy JPY z úrovne 88,77 miliardy JPY a upravený prevádzkový zisk vzrástol na 122,19 miliardy JPY zo sumy 111,41 miliardy JPY. Tržby sa zvýšili na 1,11 bilióna JPY z 1,06 bilióna JPY.

Firma Bridgestone potvrdila svoj celoročný výhľad. Očakáva rast tržieb o 1,6 % na 4,5 bilióna JPY, zvýšenie upraveného prevádzkového zisku o 4,3 % na 515 miliárd JPY a základný zisk na akciu na úrovni 270,87 JPY.

(1 EUR = 184,83 JPY)
