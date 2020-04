Japonský vývoz klesol v marci najvýraznejšie za takmer štyri roky

Tokio 20. apríla (TASR) - Export Japonska zaznamenal v marci pokles 16. mesiac po sebe, pričom jeho tempo bolo najvýraznejšie za takmer štyri roky. Dôvodom je oslabenie dopytu zo strany najväčších trhov Japonska, najmä USA. Vývoz do Spojených štátov klesol najvýraznejšie za posledných deväť rokov.



Ako v pondelok oznámilo japonské ministerstvo financií, export sa v marci znížil medziročne o 11,7 % a prekonal aj odhady analytikov. Tí počítali s poklesom v priemere o 10 %. Vo februári zaznamenal japonský export pokles o 1 %.



Marcový vývoj exportu predstavuje najvýraznejší pokles od júla 2016. Dôvodom je prepad vývozu na kľúčové exportné trhy Japonska, ako sú USA, Čína a Európa.



Najprudšie klesol export do Spojených štátov. Pokles dosiahol 16,5 %, čo je najviac od apríla 2011. Výrazne klesol vývoz áut, leteckých motorov a stavebných a banských strojov.



Export do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, klesol v marci o 8,7 % a do celej Ázie, ktorá sa na exporte Japonska podieľa viac než polovicou, sa znížil o 9,4 %. Vývoz do Európskej únie klesol o 11,1 %.



Znížil sa aj dovoz, tempo poklesu však bolo v porovnaní s vývozom miernejšie, dosiahlo 5 %. Analytici očakávali výraznejší pokles dovozu, a to na úrovni takmer 10 %.



Japonsko tak za mesiac marec dosiahlo obchodný prebytok 4,95 miliardy jenov (42,36 milióna eur). Oproti februáru to znamená výrazný prepad, keď v danom mesiaci evidovalo Japonsko obchodný prebytok na úrovni takmer 1,11 bilióna jenov. Vo februári však prudko klesol dovoz z Číny, keď rozšírenie nového koronavírusu v tejto krajine zasiahlo dodávateľské siete.



(1 EUR = 116,86 JPY)