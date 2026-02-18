< sekcia Ekonomika
Japonský vývoz v januári medziročne vzrástol o 17 %
Dovoz klesol medziročne o 2,5 % na 10,3 bilióna jenov (56,89 miliárd miliardy eur).
Autor TASR
Tokio 18. februára (TASR) - Japonský export v januári medziročne vzrástol takmer o 17 %, k čomu prispel silný dopyt v Číne a na iných ázijských trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Dovoz klesol medziročne o 2,5 % na 10,3 bilióna jenov (56,89 miliárd miliardy eur), zatiaľ čo vývoz vzrástol o 16,8 % na 9,19 bilióna JPY, oznámilo v stredu japonské ministerstvo financií. Deficit zahraničného obchodu tak dosiahol 1,15 bilióna JPY, čo je menej ako polovica schodku zaznamenaného v januári minulého roka.
Japonská ekonomika je silne závislá od exportu a prudké zvýšenie ciel americkým prezidentom Donaldom Trumpom si vybralo svoju daň. Vývoz do USA v januári klesol o 0,5 %, zatiaľ čo dovoz z USA vzrástol o 3 %. Vývoz vozidiel, ktorý predstavuje približne tretinu z celkového objemu japonského exportu do USA, sa prepadol takmer o 10 %. Vývoz do Číny v januári medziročne vzrástol o 32 %, zatiaľ čo do celej Ázie sa zvýšil 26 %.
(1 EUR = 181,06 JPY)
Dovoz klesol medziročne o 2,5 % na 10,3 bilióna jenov (56,89 miliárd miliardy eur), zatiaľ čo vývoz vzrástol o 16,8 % na 9,19 bilióna JPY, oznámilo v stredu japonské ministerstvo financií. Deficit zahraničného obchodu tak dosiahol 1,15 bilióna JPY, čo je menej ako polovica schodku zaznamenaného v januári minulého roka.
Japonská ekonomika je silne závislá od exportu a prudké zvýšenie ciel americkým prezidentom Donaldom Trumpom si vybralo svoju daň. Vývoz do USA v januári klesol o 0,5 %, zatiaľ čo dovoz z USA vzrástol o 3 %. Vývoz vozidiel, ktorý predstavuje približne tretinu z celkového objemu japonského exportu do USA, sa prepadol takmer o 10 %. Vývoz do Číny v januári medziročne vzrástol o 32 %, zatiaľ čo do celej Ázie sa zvýšil 26 %.
(1 EUR = 181,06 JPY)