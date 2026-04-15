Jar hodnotia poľnohospodári z Veľkého Krtíša štandardne
Ich cieľom je dostať do pôdy správnu výživu a zasiať i zasadiť dostatok plodín v správnom agrotechnickom termíne.
Autor TASR
Veľký Krtíš 15. apríla (TASR) - Začiatok jari hodnotia poľnohospodári z oblasti Veľkého Krtíša ako štandardný začiatok roka. Ich cieľom je dostať do pôdy správnu výživu a zasiať i zasadiť dostatok plodín v správnom agrotechnickom termíne. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
Spresnila, že poľnohospodári sejú a sadia plodiny podľa vopred naplánovaného postupu. „Venujú sa teda sejbe jarných obilnín, olejnín a niektorí aj zeleninárstvu. Profesionálni ovocinári v tejto oblasti nepôsobia,“ objasnila.
Základom je, aby zakladaniu tohtoročnej úrody prialo počasie. „Podľa údajov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu je mierne až výnimočné sucho ojedinele na západnom a strednom Slovensku a na krajnom východe,“ podotkla s tým, že lokálne pozorujú aj extrémne sucho. Poznamenala, že sucho rôznej intenzity zasahuje približne 60 percent územia. „V oblasti Veľkého Krtíša však zatiaľ nie je evidované výrazné sucho a ani naši poľnohospodári nenaznačujú takéto problémy,“ doplnila.
Ako ďalej uviedla, striedanie teplôt v časoch klimatických zmien je už v poľnohospodárstve normou. „Takže poľnohospodári si na takéto výkyvy počasia zvykli a snažia sa s prírodou spolupracovať,“ reagovala hovorkyňa. Keď im to možnosti dovolia, tak napríklad plochy so zeleninou zakrývajú netkanou textíliou, aby budúca úroda nevymrzla.
