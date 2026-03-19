Odborníčka: Jar je vhodný čas aj na upratovanie v osobných financiách
Pri hypotekárnych úveroch je podľa odborníčky dôležité v prvom rade sledovať koniec fixácie úrokovej sadzby.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Jarné upratovanie by sa malo týkať aj osobných financií. Vhodné je napríklad spraviť si prehľad v úveroch, ich výhodnosti či možnostiach refinancovania. Čo však platí pri spotrebnom úvere, nie vždy platí pri hypotéke, upozornila garantka pre úvery v spoločnosti Universal maklérsky dom Zuzana Pašková.
„Pri upratovaní osobných financií by mal klient banky venovať pozornosť najmä celkovej cene úveru a rizikám do budúcnosti. Dôležité nie je sledovať iba úrokovú sadzbu, ale aj ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), ktorá zahŕňa aj poplatky či náklady na poistenie,“ priblížila odborníčka.
Pri hypotekárnych úveroch je podľa nej dôležité v prvom rade sledovať koniec fixácie úrokovej sadzby. „Približne šesť mesiacov pred jej skončením je na čase si porovnať ponuky bánk. V tomto čase má klient priestor zvážiť refinancovanie alebo vyjednať lepšie podmienky,“ vysvetlila.
Pri spotrebných úveroch býva dôvodom na prehodnotenie najmä vysoká RPMN, ktorá môže byť pri starších zmluvách výrazne vyššia ako pri aktuálnych produktoch na trhu. „V takýchto prípadoch môže byť riešením refinancovanie, alebo v prípade viacerých úverov konsolidácia do jedného,“ konštatovala Pašková.
Pripomenula, že refinancovaním úverov by mal dlžník získať výhodnejšie podmienky, ktoré vedú k úspore peňazí alebo lepšiemu prehľadu o rodinných financiách. Výhodné je refinancovať úver aj v prípade, ak klient potrebuje úver navýšiť, a tým získať prostriedky napríklad na nové investovanie.
„Refinancovanie je však nevhodné v prípadoch, ak je úver krátko pred koncom splatnosti, prípadne, ak klient zvažuje predaj nehnuteľnosti. Neodporúčam refinancovanie ani v prípade, ak poplatky prevýšia úsporu, napríklad, ak je to mimo termínu fixácie, kedy banka vyčísli klientovi poplatky za predčasné splatenie,“ zdôraznila odborníčka.
Tým, ktorým končí fixácia úrokovej sadzby pri hypotéke radí, aby pri rozhodovaní nepozerali iba na najnižší úrok. Fixácia podľa nej predstavuje kompromis medzi stabilitou splátky a flexibilitou.
„Kratšie fixácie na jeden až tri roky môžu byť vhodné pre klientov, ktorí očakávajú pokles úrokových sadzieb, alebo plánujú v dohľadnej dobe zmenu, napríklad predaj nehnuteľnosti, refinancovanie alebo väčšie mimoriadne splátky. Na druhej strane však prinášajú väčšiu neistotu, pretože splátka sa môže po skončení fixácie opäť meniť,“ upozornila Pašková.
Rozumný kompromis medzi stabilitou a flexibilitou môžu podľa nej predstavovať stredne dlhé fixácie na päť rokov. „Klient má na niekoľko rokov istotu výšky splátky, no zároveň nie je viazaný na príliš dlhé obdobie, ak by sa situácia na trhu výraznejšie zmenila,“ dodala odborníčka.
