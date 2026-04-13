Jarná BEAUTY kampaň dm vyzdvihuje jedinečnosť
Sieť drogérií reaguje na dáta z vlastného prieskumu o kráse a zdraví Slovákov.
Autor OTS
Bratislava 13. apríla (OTS) - dm drogerie markt jarnou kampaňou venovanou kráse podporuje vnímanie prirodzenosti a jedinečnosti každého z nás. Opiera sa o dáta svojho exkluzívneho prieskumu Health/Beauty Balance Index zameraného na vnímanie krásy u Slovákov a tiež ich starostlivosti o svoj zovňajšok.
Komunikačným heslom v dm naďalej zostáva #mojepraveja, ktoré odkazuje na objavovanie skutočných tvárí, potrieb aj potešení. dm kampaňou vysiela povzbudenie, aby ľudia našli viac sebavedomia a láskavosti k sebe samým a netvorili si nároky na svoj výzor len z okolia. Dôležitosť tohto odkazu potvrdili výsledky z prieskumu, ktorý v jeseni 2025 dm realizovala v spolupráci s agentúrou Mark United.
Ukázalo sa v ňom, že ženy aj muži majú rovnaký názor na to, čo najviac vplýva na našu krásu. V prvom rade je to dostatočný príjem tekutín (myslí si to 90 % žien a 87 % mužov), nasleduje dostatok spánku a duševná pohoda. Naopak, výživové doplnky považuje pre udržanie krásy za podstatné len 62 % žien a 51 % mužov.
Celkovo až tretina (33 %) Slovákov priznáva vplyv okolia a sociálnych sietí na spokojnosť so svojim výzorom. V tomto ohľade sa pocity mužov a žien výrazne líšia – zatiaľ čo muži uvádzajú 26-percentný vplyv okolia a sociálnych sietí, u žien je to až takmer 40 %.
Najviac vplyv okolia a sociálnych sietí na spokojnosť so svojim výzorom priznávajú mladí ľudia veku 18 - 24 rokov (53 %).
Až 71 % žien používa ráno deodorant, parfum alebo toaletnú vodu, pričom u mužov je to len 61 %. Najviac si rannú vôňu dopriavajú ľudia vo veku 35 - 44 rokov (až 78 % z nich). Naopak, mladšie ročníky (18 až 24 rokov) ráno výrazne viac dbajú o vlasový styling (60 % z nich), pleťovú a telovú kozmetiku (54 % z nich) a make-up (41 % z nich).
Prieskum dm sa sústredil aj na pleť a jej nedostatky. Každá tretia žena tvrdí, že ju trápia vrásky (33 %). Kruhy a vačky pod očami priznáva 29 % žien a problém so suchou pleťou má 25 % žien. Iba 15 % žien tvrdí, že nemá žiadne pleťové problémy.
Z mužov až 38 % tvrdí, že s pleťou problémy nemajú, ale každého piateho trápi suchá pleť.
Približne tretina (32 %) Slovákov o sebe tvrdí, že je buď „celkom“ alebo „veľmi atraktívna“. Viac si to o sebe myslia ženy (34 % z nich) než muži (29% z nich). Negatívnu mienku o svojom aktuálnom vzhľade má len 10 % populácie.
Predstava o svojej atraktívnosti sa mení vekom. Zatiaľ čo takmer každý druhý Slovák vo veku 18 - 24 rokov považuje svoj vzhľad za atraktívny (48 % z nich), u ľudí vo veku 65 a viac rokov je to iba 22 %.
Psychologička V. U. Strapková: „Používanie AI a vylepšené fotky môžu vyvolávať pocit, že bez filtra sme v skutočnosti nedostatoční.“
Dôležitejšie ako krása je cítiť sa dobre vo vlastnom tele
Ako výzor a krása ovplyvňujú našu celkovú spokojnosť so životom a sebavedomie?
Každý človek má iný rebríček hodnôt, ktoré sýtia jeho pocit spokojnosti. Výzor je však pre mnohých kľúčový, pretože ovplyvňuje, ako nás vníma okolie. Existujú výskumy potvrdzujúce, že deti vnímané ako „krajšie“ zažívajú lepšie zaobchádzanie od učiteľov a atraktívni ľudia majú vyššiu šancu uspieť na pohovore. Súvisí to s tzv. haló efektom – tendenciou podvedome pripisovať pekným ľuďom aj pozitívne vlastnosti ako múdrosť či láskavosť. Hoci by krása nemala mať taký vplyv, realita ukazuje opak. Myslím si však, že pre osobnú spokojnosť nepotrebujeme byť objektívne krásni, dôležité je cítiť sa dobre vo vlastnom tele.
Zaujíma krása viac ženy ako mužov?
V mojej praxi na pôde Národného onkologického ústavu sa s touto témou stretávam zriedka. V minulosti som pracovala aj s adolescentkami s poruchami príjmu potravy, kde sa tá téma objavovala často. V dospelosti sa objavuje skôr v obdobiach, keď je výzor ovplyvnený napríklad ochorením. Keďže mám viac klientok, tému krásy riešim častejšie u žien, no to neznamená, že mužom na nej nezáleží. Kľúčovú rolu hrá výchova – chlapcov častejšie chválime za výkon a šikovnosť, zatiaľ čo dievčatá odmala počúvajú, aké sú pekné. To potom určuje, akú váhu bude mať krása v ich dospelosti. Myslím si, že väčšina ľudí túži cítiť sa príťažlivo, aj keď tomu nevenujú priestor v terapii.
Čo považujete vy na ľuďoch za krásne?
Vnímam najmä to, ako sú ľudia láskaví k sebe aj k ostatným. Ako uvažujú o živote a čím sa snažia prispievať svetu. Samozrejme, oceňujem estetiku a rada pochválim to, čo sa mi páči, ale skutočná krása sú pre mňa vnútorné poklady – je krásne byť milým, prajným a srdečným človekom Tiež sa mi páči, ak máme na sebe niečo, čo možno nie je dokonalé, ale robí nás to tým, kým sme.
Ako odolávať tlaku sociálnych sietí, ktoré nám predkladajú nereálne vzory krásy?
Nad touto témou premýšľam často, najmä pri práci s dievčatami, ktorých sebavedomie je ešte krehké. Už v čase mojej puberty existoval trend extrémnej štíhlosti v časopisoch, no prístup k nim bol limitovaný. Neskôr prišla éra sociálnych sietí a digitálnych filtrov. Sama som im občas podľahla a vnímala som, že vylepšené fotky ľudia hodnotili lepšie. To však môže vyvolávať pocit, že bez filtra sme v skutočnosti nedostatoční, čo môže v mysliach mladých ľudí vytvárať pocity zlyhania. Dnes by pomohlo, ak by mienkotvorné médiá a osobnosti používali realistickejšiu estetiku. V dobe AI sa táto hrozba ešte zvyšuje. Základom zostáva podpora rodičov a psychoedukácia. Možno by aj školy mali učiť, ako rozoznať digitálne úpravy od reality.
Poradíte nejaký rituál, ktorý nám pomôže cítiť sa krásnymi?
Najlepším rituálom je kvalitný spánok, dobré jedlo, a keď si doprajeme veci, ktoré máme radi. Dôležité je obklopiť sa ľuďmi, ktorí nám dodávajú energiu – v spokojnosti a radosti je totiž obrovský zdroj krásy. A ak niekto túži po pleťovej maske, masáži či cvičení, nech si tieto potreby slobodne naplní, ak má takúto možnosť. Podstatné je robiť tieto kroky s vedomím, že nám pomáhajú a robia nám dobre.
Zdroj: event2all
Krásu nám diktujú sociálne siete
Ženy si potrpia na vôňu
Z čoho si robíme vrásky?
Ako atraktívni sa vidíme?
Technické parametre prieskumu
Názov prieskumu: Health/Beauty Balance Index 2025
Zber dát: 3. – 16. októbra 2025
Vzorka: N = 2 017 respondentov z online populácie SR vo veku 18+
Metodika: kvantitatívny prieskum CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing)
Realizátor zberu: Focus
Spracovanie dát: Mark United
Objednávateľ: dm drogerie markt Slovensko
Psychologička Veronika Ujlaky Strapková:
