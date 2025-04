Jarná revízia ukázala vyšší výkon ekonomiky SR v rokoch 2024 a 2023

Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovenská ekonomika v roku 2024 rástla mierne rýchlejšie, ako naznačovali prvé zverejnené dáta začiatkom marca 2025. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách dosiahol 2,1 %, pôvodne to boli 2 %. Revidovaný objem HDP v roku 2024 v stálych cenách prekročil objem 104,4 miliardy eur, čo bolo o 804 miliónov eur viac ako pôvodne zverejnená hodnota. Vyplýva to z jarnej revízie HDP, ktorú zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Podobne revízia výraznejšie prepísala hodnotu rastu ekonomiky v roku 2023 z pôvodných 1,4 % na aktuálnych 2,2 %. Dosah revízie na vývoj ekonomiky v rokoch 2021 a 2022 bol len kozmetický. Úpravy súvisia so zapracovaním výstupov z finálnych ročných zisťovaní ukazovateľov vstupujúcich do HDP za rok 2023, ktoré spresnili dáta získavané zo štvrťročných zisťovaní. Súhrnný dosah revízie v rokoch 2021 až 2024 predstavoval zmenu od 0 do 0,8 percentuálneho bodu (p. b.).



Revízia sa súčasne prejavila v hodnotách HDP za jednotlivé štvrťroky. Pôvodné hodnoty medziročného rastu či poklesu reálneho HDP (v stálych cenách) boli upravené od 0,1 p. b. do 0,9 p. b.



Úpravy v jednotlivých štvrťrokoch roka 2024 sú dôsledkom výraznejších úprav základne z roku 2023. Výkony v jednotlivých štvrťrokoch 2023 boli po revízii dynamickejšie, čo prepísalo doteraz známe hodnoty rastu HDP od 0,6 p. b. až do 0,9 p. b. Po revízii si tak HDP v roku 2023 udržal tempo rastu nad úrovňou 2,5 % od druhého až do štvrtého štvrťroka. Pôvodný rast v uvedenom období bol v rozpätí od 1,6 % do 2 %.



Hodnoty HDP v jednotlivých štvrťrokoch 2024 sa v druhom a treťom štvrťroku zvýšili a poslednom štvrťroku znížili v porovnaní s doteraz známym stavom. Ekonomika SR vlani v druhom štvrťroku rástla o 2,1 % (pôvodne o 2 %), v treťom štvrťroku o 1,4 % (pôvodne o 1,2 %), a vo štvrtom štvrťroku o 1,7 % (pôvodne o 1,8 %).