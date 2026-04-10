JARNÉ MRAZY: Takto s nimi bojujú poľnohospodári v Čachticiach
Autor TASR
Čachtice 10. apríla (TASR) - S jarnými mrazmi bojujú v Poľnohospodárskom družstve (PD) Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom už niekoľko rokov. Najháklivejšie na nízke teploty sú najmä marhule, ale aj broskyne a hrušky. Opatrenia na ochranu pred mrazmi spustili aj tento rok. TASR o tom informoval predseda družstva Marcel Nešťák.
„Zatiaľ nevieme, či mrazy stromy poškodili. Až o týždeň či dva zistíme, čo sa stalo s kvetmi. Marhule už majú nasadené plody, rovnako musíme čakať. Veríme, že sme to ochránili,“ doplnil predseda.
V PD Čachtice pestujú asi 0,4 hektára hrušiek, osem hektárov broskýň a štyri hektáre marhúľ. Vo štvrtok klesla teplota na mínus 2,4 stupňa Celzia. Pri opatreniach proti mrazom venujú najväčšiu pozornosť marhuliam.
„Máme prístroj, ktorý vyrába teplo z acetylénových fliaš, ktorý fúka teplo do vzdialenosti asi 30 metrov na oboch stranách. Zapojený je za traktorom, ktorý po začiatku fúkania musí byť do 20 minút na východiskovej pozícii, aby sa vzduch neochladil,“ doplnil Nešťák.
Ohrievanie vzduchu trvá približne od 14.00 h do 7.00 h ráno, náklady na jeden deň nahrievania sú okolo 3000 eur. Prístroj majú na družstve už tri roky, podľa predsedu je účinnejší ako piecky. Tie tento rok nainštalovali do broskyňového sadu.
