Poisťovne: Jarné prázdniny bez poistenia sa môžu predražiť

Bratislava 22. februára (TASR) - Jarné prázdniny bez poistenia sa môžu predražiť aj o tisícky eur. Obzvlášť opatrní by mali byť lyžiari pri návšteve Talianska. Výdavky zapríčinené úrazom na horách sú neporovnateľne vyššie ako v priemere pár desiatok centov denne za poistenie. Uviedla to manažérka oddelenia komunikácie ČSOB Poisťovne Anna Jamborová.



Klienti danej inštitúcie hlásia každú zimnú sezónu desiatky prípadov, keď došlo k zraneniam na svahu. V počte poistných hlásení zo zahraničných lyžovačiek dlhodobo vedú krajiny ako Rakúsko, Taliansko a Francúzsko. Náklady na takéto ošetrenia pritom podľa poisťovne nie sú vôbec zanedbateľné.



Len na európsky preukaz zdravotného poistenia sa na základe slov inštitúcie neoplatí spoliehať. V krajinách Európskej únie totiž majú občania členských štátov nárok na lekársku starostlivosť v systéme verejného zdravotného poistenia iba za podmienok ako občania daného štátu.



"Treba si uvedomiť, že pre našinca sa vzťahujú všetky podmienky a povinnosti ako pre tamojšieho občana vrátane spoluúčasti a doplatkov, ktoré sú v porovnaní so Slovenskom v zahraničí spravidla vyššie. Preukaz tiež neplatí v súkromných zariadeniach a blízko zjazdoviek sa nachádzajú často práve tie," uviedla riaditeľka odboru vývoja produktov v poisťovni Michaela Pardubská.



Dodala, že vlani podľa oficiálnych štatistík zásahov horskej služby nemalo uzatvorené poistenie na zásah Horskej záchrannej služby (HZS) približne 20 % turistov. Za minulú zimnú sezónu horskí záchranári vo všetkých strediskách v SR vykonali takmer 2000 zásahov, pričom niekoľko z nich hlásili aj poistenci uvedenej inštitúcie.



Náklady sa v určitých prípadoch pohybujú v stovkách eur. Pokiaľ je nevyhnutná letecká preprava, sumy sú už vyššie, rádovo v tisíckach eur, upozornila Jamborová.



Cestovné poistenie samotné neplatí na Slovensku, keďže v prípade úrazu v SR nás chráni verejné zdravotné poistenie, avšak zahŕňa automaticky poistenie pre prípad zásahu horskej služby, uviedla manažérka poisťovne. Poistenie pre prípad zásahu HZS v SR je automatickou súčasťou dlhodobého cestovného poistenia a cestovného poistenia k platobným kartám.



Tí, ktorí sa vyberú na hory do zahraničia, by si mali dať pozor na pripoistenie zodpovednosti za škody. Napríklad v Taliansku je poistenie zodpovednosti za škodu povinné, uzavrela Jamborová.