Expert: Jarné upratovanie vo financiách môže pomôcť rodinnému rozpočtu

Bratislava 26. marca (TASR) - Jarné upratovanie vo financiách môže pomôcť ušetriť v rodinnej kase ročne aj stovky eur. Základom je pripraviť si rodinný rozpočet a zistiť, aké má rodina výdavky. Dobré je tiež vyhýbať sa nepremysleným a predraženým nákupom či skontrolovať si poplatky za vedenie bankových účtov. Ako urobiť poriadok vo financiách, poradil ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



Prvým krokom pri finančnom upratovaní je podľa ombudsmana mať prehľad o tom, kam smerujú peniaze z účtu a pripraviť si rodinný rozpočet. Chýbať by v ňom nemali výdavky spojené s bývaním a chodom domácnosti, zarátať treba aj splátky pôžičiek, sporenie, poistenie či náklady na mobilných operátorov. Do výdavkovej časti rozpočtu je dobré uviesť aj výdavky na potraviny, drogériu, oblečenie, dopravu, vzdelávanie či trávenie voľného času.



"Samozrejme, sú tu niektoré výdavky, napríklad za nájom, ktoré sú nevyhnutné a ich výšku nevieme priamo ovplyvniť. Na druhej strane je tu však väčšia časť nákladov, pri ktorých sa šetriť určite dá. Trebárs za nevýhodné služby, pri nákupoch luxusného oblečenia, nápojov či v reštauráciách. Po analýze výdavkov môže nejedného prekvapiť, za čo v skutočnosti vyhadzuje pomerne vysoké sumy," priblížil Zborovský.



Ombudsman tiež radí, vyhýbať sa nepremysleným a predraženým nákupom. Oplatí sa podľa neho sledovať a pravidelne si porovnávať ceny tovaru dennej spotreby či sledovať cenníky poskytovateľov pravidelne využívaných služieb. Pomôcť môže podľa Zborovského aj spísanie nákupného zoznamu pred väčším nákupom, ktorého sa však treba aj držať.



Ušetriť sa podľa ombudsmana dá aj pri službách bánk. Upozornil, že veľa ľudí má účty vo viacerých bankách súčasne, k nim tiež debetné či kreditné karty, ktoré často ani nevyužívajú, no za tieto služby zvyčajne platia poplatky, a to duplicitne. Ľudia by preto mali zvážiť, či potrebujú služby viacerých bánk. Skresaním poplatkov sa totiž podľa Zborovského dá ročne ušetriť desiatky eur.



Úsporu financií môže priniesť aj zlúčenie viacerých pôžičiek v rôznych bankách do jedného úveru. "Konsolidáciou je takto možné získať celkovú nižšiu mesačnú splátku a odľahčiť tým zase o niečo rodinný rozpočet. Väčšina úverov či pôžičiek je, navyše, spojená s pravidelnými mesačnými poplatkami, ktoré platíte každej inštitúcii. Tie sa tým pádom zúžia na jeden a ušetríte aj na tejto položke," poradil Zborovský.



S ušetrenými peniazmi radí ombudsman narábať uvážene a s rozvahou. "Časť z nich si môžete držať ako finančnú rezervu na nepredvídateľné udalosti a druhú časť z nich investovať, čo je v súčasnej dobe vyššej inflácie nanajvýš aktuálne," dodal.