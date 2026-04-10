Jarných mrazov sa obáva aj ovocinár Z. Dobos z Moldavy nad Bodvou
Viac než jablone sú podľa jeho slov na mrazy citlivejšie broskyne a marhule.
Autor TASR
Moldava nad Bodvou 10. apríla (TASR) - Jarných mrazov sa obáva aj ovocinár Zoltán Dobos z Moldavy nad Bodvou. Verí, že teploty nebudú klesať hlboko pod nulu. Vo svojom sade má aktuálne okolo 30 jabloní. Podľa jeho slov by však slabšie mrazy v tomto období mali zvládnuť.
Škody v súvislosti s nízkymi teplotami zatiaľ neeviduje. Pamätá si však aj roky, keď pre mrazy prišiel o úrodu. Viac než jablone sú podľa jeho slov na mrazy citlivejšie broskyne a marhule. „Celý týždeň sledujeme počasie. Nemáme technologické vybavenie na ochranu pred mrazmi, je to príliš nákladné,“ povedal.
Čo sa týka viniča, ktorý Dobos takisto pestuje, aktuálne mrazy ho podľa jeho slov neohrozujú. Úradu by mohli zničiť až mrazy v máji, keď kvitne.
