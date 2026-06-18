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Jarovce spúšťajú novú etapu nabíjania
Pri Bratislave otvorili prvý diaľničný hub pre autá aj elektrické kamióny.
Autor OTS
Jarovce 18. júna (OTS) - Slovenské diaľnice dostávajú nový výkon. ZSE Drive otvorilo v Jarovciach vôbec prvý nabíjací hub spomedzi lokalít, ktoré v rámci projektu Vybudovania národnej siete ultrarýchlo nabíjacích staníc na vybraných odpočívadlách Národnej diaľničnej spoločnosti budujú jednotliví koncesionári. Projekt je súčasťou rozvoja modernej diaľničnej infraštruktúry, ktorá pripravuje Slovensko na budúcnosť osobnej aj nákladnej elektromobility.
Novinka je zaujímavá nielen tým, že ide o prvý hub z projektu Národnej diaľničnej spoločnosti. Jarovce sú zároveň pripravené aj na nabíjanie elektrických nákladných vozidiel. Práve to je na Slovensku stále skôr výnimka než bežný štandard.
Hub v Jarovciach ponúka deväť nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a dva body pre elektrické nákladné vozidlá. Tie sú prispôsobené ich väčším rozmerom, manévrovaniu aj bezpečnému prístupu počas nabíjania. Celkový inštalovaný výkon lokality dosahuje 1,4 MW. Nabíjacie body pre osobné autá umožňujú nabíjanie výkonom až 300 kW, pri nákladných vozidlách je to až 400 kW.
ZSE Drive týmto krokom posúva projekt z fázy výstavby do reálnej prevádzky. Jarovce sú prvou lokalitou, ktorá prešla výstavbou, testovaním aj kolaudáciou a je už otvorená verejnosti. Ďalšie diaľničné huby budú pribúdať postupne po ukončení testovania a administratívnych procesov.
Podľa člena predstavenstva ZSE Juraja Krajcára nejde len o otvorenie ďalšej nabíjacej stanice, ale o začiatok novej etapy diaľničného nabíjania na Slovensku. ZSE Drive podľa neho prináša do prevádzky lokalitu, ktorá je od začiatku navrhnutá pre osobnú aj nákladnú elektrickú dopravu a zohľadňuje budúce nároky na výkon, kapacitu aj inteligentné riadenie energie.
Nové huby ZSE Drive využívajú technológiu Kempower, ktorá dokáže v reálnom čase riadiť rozdelenie výkonu medzi jednotlivé nabíjacie body podľa toho, aké vozidlá sa práve nabíjajú. Vodič tak počas nabíjania na displeji vidí nielen aktuálny výkon, ale aj ďalšie údaje, ktoré mu pomáhajú lepšie pochopiť, prečo sa rýchlosť nabíjania v jednotlivých fázach mení.
Podľa šéfa tímu prevádzky a výstavby ZSE Drive Michala Čapláka pri diaľničnom nabíjaní nerozhoduje iba počet stojanov, ale najmä to, či infraštruktúra dokáže dlhodobo poskytovať vysoký výkon aj pri reálnom zaťažení. Pri výstavbe preto nešlo len o samotné stojany, ale aj o dimenzovanie pripojenia, vedenie kabeláže, tepelné zaťaženie technológie či pripravenosť lokality na vysoké vyťaženie v budúcnosti.
Jarovce sú len prvým krokom. Najbližšie by mali nasledovať lokality Zeleneč, Brodské a Lamač. Po dokončení celého projektu má na slovenských diaľniciach pribudnúť spolu 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy od ZSE Drive.
ZSE Drive sa pritom na jednotlivé lokality nepozerá ako na samostatné ostrovy. Cieľom je vytvoriť ucelenú dopravnú kostru vysokovýkonného nabíjania. Spoločnosť už v minulosti ako prvá rýchlonabíjacou infraštruktúrou prepojila západ a východ Slovenska južným koridorom. Projekt s NDS má teraz postupne doplniť aj severnú trasu a do budúcnosti posilniť aj prepojenie v smere sever – juh.
Nabíjacie body určené pre nabíjanie elektrických nákladných vozidiel sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), ktorého cieľom je podpora rozvoja infraštruktúry pre alternatívne palivá na hlavných európskych dopravných koridoroch.
Novinka je zaujímavá nielen tým, že ide o prvý hub z projektu Národnej diaľničnej spoločnosti. Jarovce sú zároveň pripravené aj na nabíjanie elektrických nákladných vozidiel. Práve to je na Slovensku stále skôr výnimka než bežný štandard.
Hub v Jarovciach ponúka deväť nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a dva body pre elektrické nákladné vozidlá. Tie sú prispôsobené ich väčším rozmerom, manévrovaniu aj bezpečnému prístupu počas nabíjania. Celkový inštalovaný výkon lokality dosahuje 1,4 MW. Nabíjacie body pre osobné autá umožňujú nabíjanie výkonom až 300 kW, pri nákladných vozidlách je to až 400 kW.
ZSE Drive týmto krokom posúva projekt z fázy výstavby do reálnej prevádzky. Jarovce sú prvou lokalitou, ktorá prešla výstavbou, testovaním aj kolaudáciou a je už otvorená verejnosti. Ďalšie diaľničné huby budú pribúdať postupne po ukončení testovania a administratívnych procesov.
Podľa člena predstavenstva ZSE Juraja Krajcára nejde len o otvorenie ďalšej nabíjacej stanice, ale o začiatok novej etapy diaľničného nabíjania na Slovensku. ZSE Drive podľa neho prináša do prevádzky lokalitu, ktorá je od začiatku navrhnutá pre osobnú aj nákladnú elektrickú dopravu a zohľadňuje budúce nároky na výkon, kapacitu aj inteligentné riadenie energie.
Nové huby ZSE Drive využívajú technológiu Kempower, ktorá dokáže v reálnom čase riadiť rozdelenie výkonu medzi jednotlivé nabíjacie body podľa toho, aké vozidlá sa práve nabíjajú. Vodič tak počas nabíjania na displeji vidí nielen aktuálny výkon, ale aj ďalšie údaje, ktoré mu pomáhajú lepšie pochopiť, prečo sa rýchlosť nabíjania v jednotlivých fázach mení.
Podľa šéfa tímu prevádzky a výstavby ZSE Drive Michala Čapláka pri diaľničnom nabíjaní nerozhoduje iba počet stojanov, ale najmä to, či infraštruktúra dokáže dlhodobo poskytovať vysoký výkon aj pri reálnom zaťažení. Pri výstavbe preto nešlo len o samotné stojany, ale aj o dimenzovanie pripojenia, vedenie kabeláže, tepelné zaťaženie technológie či pripravenosť lokality na vysoké vyťaženie v budúcnosti.
Jarovce sú len prvým krokom. Najbližšie by mali nasledovať lokality Zeleneč, Brodské a Lamač. Po dokončení celého projektu má na slovenských diaľniciach pribudnúť spolu 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy od ZSE Drive.
ZSE Drive sa pritom na jednotlivé lokality nepozerá ako na samostatné ostrovy. Cieľom je vytvoriť ucelenú dopravnú kostru vysokovýkonného nabíjania. Spoločnosť už v minulosti ako prvá rýchlonabíjacou infraštruktúrou prepojila západ a východ Slovenska južným koridorom. Projekt s NDS má teraz postupne doplniť aj severnú trasu a do budúcnosti posilniť aj prepojenie v smere sever – juh.
Nabíjacie body určené pre nabíjanie elektrických nákladných vozidiel sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), ktorého cieľom je podpora rozvoja infraštruktúry pre alternatívne palivá na hlavných európskych dopravných koridoroch.