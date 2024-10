Jastrabi z Eurobanky nesúhlasia s výraznými redukciami sadzieb

Washington 24. októbra (TASR) - Traja predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB), známi svojou "jastrabou," teda tvrdšou menovou politikou, chcú, aby ECB postupovala pri uvoľňovaní monetárnej politiky opatrne, minimálne si nechala otvorených viacero možností. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB znížila úrokové sadzby tento rok trikrát a trhy špekulujú, či v nasledujúcom období nepristúpi k výraznejšej a rýchlejšej redukcii. Vychádzajú z nie príliš priaznivých ekonomických dát v poslednom období a vyhlásení niektorých predstaviteľov ECB v ostatných dňoch.



Avšak guvernéri centrálnych bánk zo Slovinska, Nemecka a Lotyšska nasadili v súvislosti so sadzbami opatrnejší tón. "Čo sa týka smerovania k neutrálnej úrokovej sadzbe, mali by sme postupovať uvážene," povedal guvernér slovinskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Boštjan Vasle v rozhovore pre agentúru Reuters na okraj jesenného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky vo Washingtone.



Ekonómovia definujú neutrálnu sadzbu ako úrokovú sadzbu, ktorá ekonomický rast nepodporuje ani nebrzdí. Pre eurozónu ju odhadujú na úrovni od 2 % do 2,5 %, aj keď ich odhady sa pohybujú od 1,75 % až do 3 %. Depozitná sadzba ECB dosahuje v súčasnosti 3,25 %.



Podľa Vasleho nie je momentálne nutné diskutovať o redukcii úrokových sadzieb pod úroveň neutrálnej sadzby. "Toto nie je v súčasnosti najväčší problém," dodal.



Naopak, portugalský člen Rady guvernérov ECB Mario Centeno je presvedčený, že na decembrovom zasadnutí banky by sa na stôl mohlo dostať zníženie úrokových sadzieb až o 50 bázických bodov, teda dvojnásobne výraznejšie, než k akým ECB tento rok pristúpila. Sadzby by nakoniec mohli klesnúť podľa neho na úroveň, ktorá už ekonomiku stimuluje. V tomto bode sa k nemu pridal aj guvernér talianskej centrálnej banky Fabio Panetta.



Na druhej strane, prezident nemeckej Bundesbanky Joachim Nagel, podobne ako Vasle, požaduje opatrnejší prístup. ECB by sa podľa neho nemala ponáhľať, skôr by mala byť obozretná. Podobne sa vyjadril aj lotyšský guvernér centrálnej banky Martinš Kazaks. Ako povedal, aj naďalej je potrebné držať sa doterajšieho postupu ECB, teda rozhodovania na báze "od schôdzky ku schôdzke" a vždy na základe všetkých prichádzajúcich ekonomických údajov, nie iba niektorých.