Javid: Prioritou Británie je uzatvorenie obchodnej dohody s EÚ

Davos 22. januára (TASR) - Prioritou Británie je uzatvorenie obchodnej dohody s Európskou úniou (EÚ), až potom príde na rad dohoda s USA, uviedol britský minister financií Sajid Javid. Americký minister financií Steven Mnuchin predtým povedal, že Spojené štáty sú "mierne sklamané", že nemôžu rokovať s Britániou ako prvé.



"Pokiaľ ide o naše ďalšie kroky v oblasti voľného obchodu, tým najväčším je ten s našimi európskymi priateľmi a partnermi, aby sme dosiahli komplexnú dohodu a voľnom obchode," uviedol Javid v diskusii CNCB o budúcnosti finančných trhov, na ktorej sa zúčastnili aj Mnuchin, šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva a šéf UBS Axel Weber.



Javid dodal, že dohoda s USA je samozrejme tiež veľkou prioritou a že obe strany už začali spolupracovať. Na priamu otázku, ktorá dohoda má prednosť, či tá s USA, alebo či s EÚ, odpovedal: "Samozrejme, že našou najvyššou prioritou je uzavretie dohody s EÚ."



Británia by mala opustiť EÚ 31. januára a vláda si dala za cieľ uzavrieť obchodnú dohodu s Bruselom do konca tohto roka. Mnohí európski predstavitelia to považujú za príliš krátky čas, za ktorý nie je možné takúto dohodu vyjednať.



Aj keď Británia môže počas tohto prechodného obdobia rokovať o obchodných dohodách aj s krajinami mimo EÚ, napríklad s USA, tieto dohody môžu začať platiť až po skončení prechodného obdobia.



Mnuchin počas diskusie povedal, že USA chcú uzavrieť obchodnú dohodu s Britániou ešte tento rok. Dodal, že Washington by radšej rokoval s Londýnom prvý. Británia však chce rokovať súbežne s EÚ aj s USA.