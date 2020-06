Javorčík: Rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ sú skôr vo fáze otázok

Brusel 11. júna (TASR) - Rokovania členských krajín o revidovanom viacročnom finančnom rámci na roky 2021-2027 a o pláne hospodárskej obnovy EÚ v navrhovanej hodnote 750 miliárd eur sú momentálne skôr vo fáze otázok ako odpovedí. Uviedol to vo štvrtok vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík s odkazom na stredajšie rokovania veľvyslancov členských krajín EÚ (COREPER) na túto tému.



"Je to pochopiteľné, keďže ide o nový návrh Európskej komisie. Najviditeľnejšou a najcitlivejšou otázkou je výška finančnej perspektívy a plánu obnovy. Musím povedať, že viaceré krajiny a najmä skupina šetrných - Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko - majú zásadný problém s navrhovaným objemom finančných prostriedkov," uviedol veľvyslanec.



Podľa jeho slov takzvaná skupina striedmych (F4) by chcela o niečo nižší dlhodobý rozpočet EÚ ako navrhla eurokomisia, tento návrh však veľká väčšina krajín EÚ dokáže podporiť.



Slovenský diplomat spresnil, že nemenej dôležitou otázkou prebiehajúcich rokovaní sú aj podmienky, za akých bude možné využívať tieto zdroje EÚ. Hovorí sa totiž, že tieto financie treba prepojiť s reformami na podporu obnovy a modernizácie ekonomiky členských krajín. Nielen na zachovanie pracovných miest, ale aj realizácie cieľov v oblasti digitalizácie či zelenej agendy.



"To by malo byť aj pre Slovensko určitým mottom, ako využiť tieto peniaze a ako vhodne využiť časový rámec," zdôraznil Javorčík.



Vysvetlil, že členovia EÚ chcú ponúkané zdroje mať k dispozícii čo najskôr, to znamená čo najmenej administratívnych prekážok, ale musia si tiež uvedomiť, že trvácne reformy si vyžadujú určitý čas.



Javorčík pripomenul, že o viacročnom finančnom rámci a pláne obnovy budú rokovať premiéri a prezidenti členských krajín na budúcotýždňovom virtuálnom summite EÚ (19.6). Podľa neho však na summite nemožno očakávať konkrétnu dohodu, pôjde však o prvé rokovania na najvyššej politickej úrovni a o možnosť vyjasniť si niektoré otázky a pripraviť sa na záverečnú fázu, kedy sa členské krajiny budú musieť dohodnúť na prijateľnom kompromise.



"Očakávam, že predseda Európskej rady Charles Michel do konca júna predloží finálny kompromis. Určite ešte prebehnú nejaké konzultácie a ja dúfam, že v priebehu júla sa lídri po vyše štyroch mesiacoch osobne stretnú na ďalšom summite a ukončia tieto debaty tak, aby tieto finančné prostriedky boli využité v celej EÚ," uviedol na záver Javorčík.