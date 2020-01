Javorčík: SR cez Fond pre spravodlivú tranzíciu získa 160 miliónov eur

Brusel 21. januára (TASR) - Slovensko by malo dostať okolo 160 miliónov eur cez takzvaný Fond pre spravodlivú tranzíciu (JTF) na projekty, ktoré pomôžu pri prechode na zelenú ekonomiku. Nebude to však jediný zdroj financovania v tejto oblasti, upozornil v utorok vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík po zasadnutí ministrov financií EÚ (Ecofin) v Bruseli.



Javorčík pripomenul, že Európska zelená dohoda je témou EÚ pre nadchádzajúce desaťročie a z pohľadu ministrov financií je dôležité hovoriť o tom, ako budú zazdrojované ambiciózne ekologické ciele EÚ. Prechod európskej a teda aj slovenskej ekonomiky na novú zelenú agendu bude stáť nemalé peniaze a preto treba otvorene hovoriť o tom, aké sú možnosti ich získavania.







"Ministri sa rozprávali o viacerých prvkoch, predovšetkým o tom, ako zabezpečiť dodatočné zdroje. Svoju úlohu zohrajú aj verejné zdroje vyčlenené členskými krajinami, ale hlavný podiel financovania budú znášať podniky a priemysel. Preto celý proces treba nastaviť opatrne a rozumne," opísal situáciu slovenský veľvyslanec pri EÚ.



Javorčík spresnil, že konkrétne sa na Ecofine hovorilo o Fonde pre spravodlivú tranzíciu, ktorý v rámci Európskej zelenej dohody navrhuje Európska komisia, a ktorý by mal mať rozpočet vo výške až 100 miliárd eur.



"Vo všeobecnosti bol tento návrh privítaný. Bude treba viac spresnení, podstatné pre nás je však to, že cez fond budú podporované regióny, ktoré sú silno zasiahnuté prechodom na zelenú ekonomiku. V našom prípade je to najmä región hornej Nitry, ktorý bude môcť čerpať dodatočné financie na to, aby sa aktivity uhoľného priemyslu presmerovali smerom, ktorý nebude tak spätý s emisiami CO2," vysvetlil Javorčík.



Z Fondu pre spravodlivú tranzíciu by najviac mali ťažiť krajiny s priemyslom najviac závislým na fosílnych palivách - Poľsko (okolo 2 mld. eur), Nemecko (vyše 876 miliónov eur) a Rumunsko (757 miliónov eur). Všetky členské krajiny musia ku každému euru z JTF zaistiť 1,5 až 3 eurá cez kohézne fondy alebo vlastné spolufinancovanie.



Podľa Javorčíka príspevok cez tento fond pre Slovensko by mal byť okolo 160 miliónov eur. "Ale toto nie je liek na všetko. Ten fond je len malým čriepkom širšej mozaiky aktivít, ktoré majú byť financované pri prechode na zelené hospodárstvo. Ide o to, aby aj samotný priemysel a firmy investovali do nových zelených technológií," uviedol. Dodal, že možno ešte prebehnú debaty o kľúči, na základe ktorého by mali členské krajiny získavať financie cez JTF, ale zohľadnili sa objektívne kritériá, ako je zamestnanosť v uhoľnom priemysle, celkové emisie CO2 a výška HDP.



"S tým kľúčom sme celkom spokojní a aj s výslednou finančnou čiastkou, ale ide iba o jeden zo zdrojov financovania," dodal slovenský diplomat.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)