Javorčík: SR môže zmobilizovať vyše 4 mld. eur z eurofondov

Brusel 2. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila zásadný balík návrhov, ktoré majú ako nástroj solidarity pomôcť členským krajinám vyrovnať sa s vplyvmi krízy spojenej so šírením ochorenia COVID-19. Z tohto balíka bude čerpať aj Slovensko, uviedol pre TASR vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.



"Tento balík je dôkazom, že EÚ vie konať rýchlo a adresne. Z pohľadu Slovenska je dôležitý najmä návrh, ktorý v podstate okamžite umožní mobilizovať viac ako štyri miliardy eur z doteraz nevyužitých eurofondov," vysvetlil Javorčík.



Veľvyslanec pri EÚ zdôraznil, že vďaka tomu bude môcť slovenská vláda v aktuálnej krízovej situácii rýchlo a flexibilne nasmerovať pomoc tam, kde to "naši ľudia a firmy" najviac potrebujú.



Javorčík ocenil aj iniciatívu EK zriadiť nástroj solidarity (SURE) vo výške 100 miliárd eur, ktorý pomôže pracovníkom v členských krajinách EÚ udržať si príjmy a podnikom zostať pri živote.



"Podstatný je aj návrh úplne nového nástroja na zmiernenie rizík nezamestnanosti, takzvaný SURE. Prostredníctvom neho by eurokomisia poskytovala členským štátom pôžičky na udržiavanie zamestnanosti a mohla tak pomôcť firmám a podnikateľom prekonávať ťažké obdobie, aby nemuseli prepúšťať a aby sa nám podarilo zachovať čo najväčší počet pracovných miest," opísal situáciu Javorčík.



