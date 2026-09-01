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JAVYS: Odborníci sa v SR oboznamujú s vyraďovaním jadrových zariadení
Prvý týždeň medzinárodnej školy sa uskutočnil v sídle MAAE vo Viedni. Na Slovensku sa program začal 31. augusta a potrvá do konca tohto týždňa.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovensko tento týždeň hostí odborníkov z viacerých krajín, ktorí sa v rámci medzinárodnej školy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) oboznamujú so skúsenosťami s vyraďovaním jadrových zariadení. Praktická časť dvojtýždňového programu prebieha v Trnave a v jadrových zariadeniach spoločnosti JAVYS, informovala v utorok spoločnosť.
Na Slovensko prišli experti z Číny, Japonska, Francúzska, Česka, Veľkej Británie, Egypta, zo Španielska, z Kazachstanu, Ukrajiny a Indonézie. Cieľom školy je rozvíjať ich teoretické a praktické znalosti a umožniť výmenu skúseností medzi odborníkmi z rôznych krajín. Program zahŕňa prípravu vyraďovania jadrových zariadení, demontážne a dekontaminačné technológie, nakladanie s materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi aj ukončovanie vyraďovacích projektov.
Účastníci počas slovenského týždňa navštívia vyraďovanú jadrovú elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach, Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Prvý týždeň medzinárodnej školy sa uskutočnil v sídle MAAE vo Viedni. Na Slovensku sa program začal 31. augusta a potrvá do konca tohto týždňa.
Spoločnosť JAVYS je zodpovedná predovšetkým za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Realizuje kľúčové projekty záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj Slovenskej republiky.
Na Slovensko prišli experti z Číny, Japonska, Francúzska, Česka, Veľkej Británie, Egypta, zo Španielska, z Kazachstanu, Ukrajiny a Indonézie. Cieľom školy je rozvíjať ich teoretické a praktické znalosti a umožniť výmenu skúseností medzi odborníkmi z rôznych krajín. Program zahŕňa prípravu vyraďovania jadrových zariadení, demontážne a dekontaminačné technológie, nakladanie s materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi aj ukončovanie vyraďovacích projektov.
Účastníci počas slovenského týždňa navštívia vyraďovanú jadrovú elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach, Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Prvý týždeň medzinárodnej školy sa uskutočnil v sídle MAAE vo Viedni. Na Slovensku sa program začal 31. augusta a potrvá do konca tohto týždňa.
Spoločnosť JAVYS je zodpovedná predovšetkým za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Realizuje kľúčové projekty záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj Slovenskej republiky.