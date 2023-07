JAVYS podpísala s Westinghouse memorandá o porozumení

Bratislava 17. júla (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v pondelok podpísala memorandá o porozumení s americkou spoločnosťou Westinghouse Electric Company. Firmy tak vytvorili priestor na spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky a pri realizácii projektov zameraných na rozvoj malých modulárnych reaktorov (SMR). Informoval o tom mediálny zástupca Westinghouse pre Česko a Slovensko Petr Žilinský.



"Podpis memoránd je výsledkom vzájomných rokovaní, ktorých ambíciou je vytvorenie priestoru na spoluprácu pre podrobné technické a obchodné diskusie a preskúmanie spolupráce pri ďalších krokoch k implementácii technológie SMR a technológie AP1000 na Slovensku," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS Pavol Štuller.



Veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana dodal, že ide o ďalší míľnik v spoločnom úsilí vlád Spojených štátov a Slovenska o dosiahnutie energetickej bezpečnosti a udržateľnosti na Slovensku s perspektívnym zameraním na technológie svetovej úrovni.



Podpis memoránd však podľa JAVYS nezakladá pre Westinghouse žiadnu exkluzivitu, pretože obdobné vzťahy chce spoločnosť rozvíjať aj s inými firmami. Sú však základom pre rozhodovanie o umiestnení a type nového jadrového zdroja.



Spoločnosť Westinghouse v máji uviedla na trh malý modulárny reaktor AP300, jednozávitový tlakovodný reaktor s výkonom 300 megawattov (MW), ktorý je založený na osvedčenej licencovanej technológii reaktora AP1000. Westinghouse plánuje certifikáciu projektu AP300 SMR do roku 2027 a začiatok výstavby do roku 2030. Prvý prevádzkový blok by mal byť k dispozícii v roku 2033.