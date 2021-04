JAVYS prepravila na likvidáciu aj druhú tlakovú nádobu reaktora

Bratislava 26. apríla (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) počas uplynulého víkendu vyzdvihla z reaktorovej šachty a prepravila do bazéna mokrej fragmentácie aj druhú tlakovú nádobu vyradenej jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. V nasledujúcich mesiacoch sa bude na pracovisku realizovať súbežná fragmentácia dvoch tlakových nádob reaktorov v jednom bazéne, informovala v pondelok JAVYS.



"Preprava tlakovej nádoby reaktora bola mimoriadne zodpovedným a náročným projektom a v procese vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach je to opäť významný míľnik," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS Pavol Štuller. Preneseniu 204 ton vážiacej nádoby podľa neho predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania, prípravy manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi. Prvú tlakovú nádobu prepravila spoločnosť pred rokom, 30. mája 2020.



Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu je jedným z hlavných projektov vyraďovania elektrárne V1. JAVYS ho v spolupráci s konzorciom spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko a VUJE začala realizovať koncom roka 2017. "Jednou z hlavných úloh projektu je demontáž a fragmentácia tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov, to znamená najaktívnejších častí elektrárne, ktorých rádioaktivita predstavuje 99,999 % celkovej rádioaktivity elektrárne," priblížil Marián Vrtoch, riaditeľ divízie vyraďovania V1.



JAVYS zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia Slovenska.