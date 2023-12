JAVYS: Spracovaný rádioaktívny odpad bol odvezený späť do Talianska

Bratislava 19. decembra (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v utorok informovala, že v pondelok 18. decembra bol z Jaslovských Bohuníc späť do Talianska vypravený druhý transport finálnych produktov zo spracovania rádioaktívneho odpadu (RAO) talianskej spoločnosti SOGIN. Do konca roka 2023 budú podľa spoločnosti transporty ešte dva.



"Do krajiny pôvodu bude počas štyroch prepráv finálnych produktov (pod dozorom príslušných orgánov) vyvezená rovnaká aktivita, ako bola dovezená v rádioaktívnom odpade určenom na spracovanie tak, ako to určuje platná legislatíva," uviedla JAVYS.



Spracovanie RAO pre spoločnosť SOGIN bolo podľa JAVYS realizované v súlade s platnými rozhodnutiami Úradu jadrového dozoru SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.



JAVYS zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu v rámci územia SR.