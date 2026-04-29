JAVYS ukončila celoareálové havarijné cvičenie MYRTA 2026
Cvičenie simulovalo viacero typov mimoriadnych udalostí.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v stredu ukončila celoareálové havarijné cvičenie MYRTA 2026 zamerané na preverenie pripravenosti zamestnancov a všetkých zložiek organizácie havarijnej odozvy na riešenie mimoriadnych udalostí. Všetky simulované mimoriadne situácie v rámci havarijného cvičenia sa podarilo v spolupráci so záchrannými zložkami operatívne vyriešiť, informovala JAVYS.
„Cieľom cvičenia bolo komplexne preveriť pripravenosť našich zamestnancov, funkčnosť havarijných postupov a technických systémov, ako aj efektívnosť komunikácie medzi jednotlivými zložkami,“ uviedol manažér komunikácie JAVYS Peter Podstupka. Takéto cvičenia sú nevyhnutnou súčasťou bezpečnostného systému spoločnosti a pravidelne ich JAVYS realizuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami. „Zároveň ide o dôležitý nástroj na identifikáciu priestorov na zlepšenie a ďalšie zvyšovanie úrovne bezpečnosti,“ dodal Podstupka.
Cvičenie simulovalo viacero typov mimoriadnych udalostí vrátane úplnej straty elektrického napájania zariadení spôsobenej zásahom blesku, požiaru kontaminovaného filtra s únikom kontaminácie, ako aj udalostí s radiačným nebezpečenstvom. Súčasťou scenára bola aj evakuácia osôb z vybraných objektov a preverenie spolupráce s hasičskými a bezpečnostnými zložkami.
Počas cvičenia boli preverené postupy pre klasifikáciu a lokalizáciu udalostí na jadrových zariadeniach, aktivácia organizácie havarijnej odozvy, funkčnosť havarijného riadiaceho strediska, ako i komunikačné toky medzi jednotlivými zložkami a externými partnermi vrátane orgánov štátnej správy. Osobitný dôraz bol kladený aj na overenie funkčnosti vnútorného varovného a vyrozumievacieho systému.
Spoločnosť JAVYS je zodpovedná predovšetkým za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Realizuje kľúčové projekty záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj Slovenskej republiky.
