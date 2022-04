JAVYS ukončila rezanie druhej tlakovej nádoby reaktora elektrárne V1

Bratislava 11. apríla (TASR) – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) ukončila v odstavenej jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach rozrezanie druhej tlakovej nádoby reaktora. Fragmentácia trvala 11 mesiacov, počas ktorých bola viac ako 200 ton vážiaca, 12 metrov vysoká a štyri metre široká nádoba rozdelená na 116 častí. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková.



Tlakové nádoby reaktorov a ich vnútorné časti boli rozrezávané pod vodnou hladinou, pretože voda pôsobí ako tienenie ionizujúceho žiarenia, ktoré vychádza z aktivovaných častí. V elektrárni na tento účel vybudovali dva bazény. Jeden na fragmentáciu tlakových nádob reaktora a druhý na fragmentáciu vnútorných častí reaktora.



Narezaný materiál bol uložený do 33 kusov vláknobetónových kontajnerov a väčšina z nich bola prevezená na ďalšie spracovanie na zariadeniach spoločnosti JAVYS v Mochovciach. Odpady, ktorých aktivita neumožňuje ich uloženie na úložisku rádioaktívnych odpadov, odviezli do integrálneho skladu v lokalite Bohunice. Tam budú skladované až do vybudovania hlbinného geologického úložiska.



Ukončenie fragmentácie najväčších komponentov jadrovej elektrárne V1 je podľa Žiakovej významným míľnikom v procese vyraďovania elektrárne. Na projekte sa podieľali zamestnanci JAVYS, dodávatelia spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko, VUJE a dozorné orgány Úradu jadrového dozoru SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.