JAVYS ukončilo v Iraku projekt úložiska rádioaktívnych odpadov

Bratislava 9. júla (TASR) – Štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) ukončila v posledných týždňoch projekt, v ktorom spolu s nemeckými firmami spracovala technický návrh úložiska rádioaktívnych odpadov. To by malo vyrásť v lokalite Al-Tuwaitha v blízkosti rieky Tigris. Tender na tento päťročný projekt v hodnote 1,7 milióna eur realizovalo konzorcium spoločností JAVYS, a. s., NUKEM Technologies Engineering Services GmbH a BGE Technology GmbH, informovala vo štvrtok JAVYS.



Cieľom projektu bolo vypracovanie dizajnu, bezpečnostnej správy pre úložisko, limitov a podmienok bezpečnej prevádzky a ďalšej dokumentácie úložiska. JAVYS zodpovedala za analýzu dokumentov na irackej strane a za ich porovnanie s medzinárodnými štandardmi, ale aj za vypracovanie doplňujúcej dokumentácie v oblasti budúcej prevádzky, limitov a podmienok, radiačnej ochrany, inšpekcií, údržby a manažmentu úložiska.



"Pri realizácii projektu JAVYS, a. s., zhodnotila rozsiahle skúsenosti s bezpečnou prevádzkou Republikového úložiska RAO v Mochovciach, ktorá bola prezentovaná aj v rámci návštevy prijímateľa projektu a členov konzorcia na Republikovom úložisku RAO v Mochovciach v októbri 2016," priblížila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.



Projekt v Iraku podľa Žiakovej sprevádzalo od začiatku viacero výziev. Lokalita bola bombardovaná a množstvo stavebných objektov jadrových zariadení bolo zničených. Kompletná nebola ani dokumentácia jadrových zariadení a odpadov. Existovalo vysoké riziko výskytu opustených žiaričov, veľké neistoty v kontaminácii pôdy, no jednou z najväčších výziev bola podľa Žiakovej jednoznačná požiadavka prijímateľa vybudovať úložisko priamo v lokalite, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rieky Tigris.



V minulosti bol v Iraku rozsiahly jadrový program. Bombardovanie v roku 1991 v rámci vojny v Perzskom zálive s následným plienením však mali za následok vážne poškodenie jadrových zariadení. Celkovo išlo o desať lokalít, predovšetkým však o lokalitu Al-Tuwaitha, ktorá je najväčšia v Iraku s rozlohou približne 1,5 štvorcového kilometra a bola v prevádzke od roku 1967. Zahŕňala 18 jadrových zariadení, a to napríklad výskumné reaktory, rádiochemické laboratórium, zariadenie na produkciu izotopov i zariadenia na výrobu paliva.