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JAVYS uzavrel zmluvu s VUJE za takmer 1,23 milióna eur
Zmluva je uzavretá na obdobie od 1. januára 2027 do 31. decembra 2029.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) uzavrela koncom októbra zmluvu na monitorovanie stavebných objektov jadrových zariadení so spoločnosťou VUJE. Celková maximálna hodnota zákazky na tri roky predstavuje takmer 1,23 milióna eur s DPH (996.660 eur bez DPH).
Predmetom zmluvy je odborné monitorovanie stability a korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach a v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v Jaslovských Bohuniciach.
Ako vyplýva z oznámenia o výsledku obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), obstarávanie bolo vyhlásené 14. augusta 2026 a vo verejnej súťaži bola predložená jediná ponuka. Konečná vysúťažená suma je v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky nižšia o 690 eur.
Zmluva je uzavretá na obdobie od 1. januára 2027 do 31. decembra 2029. Podľa zverejnených podkladov predpokladá víťazný uchádzač využitie subdodávateľov na viac ako 56 % objemu prác, pričom najväčší podiel (44 %) má vykonať trnavská spoločnosť NOVA INVEST. V oznámení o výsledku obstarávania je označená ako mikropodnik.
Predmetom zmluvy je odborné monitorovanie stability a korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach a v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v Jaslovských Bohuniciach.
Ako vyplýva z oznámenia o výsledku obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), obstarávanie bolo vyhlásené 14. augusta 2026 a vo verejnej súťaži bola predložená jediná ponuka. Konečná vysúťažená suma je v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky nižšia o 690 eur.
Zmluva je uzavretá na obdobie od 1. januára 2027 do 31. decembra 2029. Podľa zverejnených podkladov predpokladá víťazný uchádzač využitie subdodávateľov na viac ako 56 % objemu prác, pričom najväčší podiel (44 %) má vykonať trnavská spoločnosť NOVA INVEST. V oznámení o výsledku obstarávania je označená ako mikropodnik.