JAVYS vlani mala 9 záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu

Bratislava 18. januára (TASR) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) bola vlani prizvaná k záchytom rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu deväťkrát. Najväčším prekvapením bola desaťkilová detská trojkolka, ďalšie rádioaktívne materiály boli súčiastky poľnohospodárskej a vojenskej techniky, ciferníky starších meracích prístrojov či požiarne hlásiče, informovala vo štvrtok spoločnosť.



Trojkolka sa nachádzala v zberných surovinách v Hornom Hričove. "Išlo o staršie, podomácky vyrobené dopravné zariadenie vykazujúce prítomnosť rádia," priblížila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková. Rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu sa podľa nej zvyčajne nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu. Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa prepravia na ďalšie nakladanie do JAVYS.



Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO), sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia.



Záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu JAVYS realizuje v súčinnosti so zložkami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy a výstavby a Ministerstva vnútra SR. JAVYS zabezpečuje ich dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie na mieste nahláseného výskytu.