JAVYS z vyradených elektrární dala na recykláciu vyše 2000 ton surovín

Bratislava 14. februára (TASR) – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) vlani z vyradených jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach vrátila na recykláciu 2155 ton druhotných surovín. Viac ako polovica z tohto množstva bol železný šrot, informovala v pondelok spoločnosť.



"Z celkového objemu tvoril najväčší objem druhotných surovín železný šrot, a to až 1498 ton. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu, bola nerez, v objeme 493 ton,“ spresnila hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková.



JAVYS vytriedila z likvidovaných jadrových blokov aj viac ako 48 ton medi, takmer 19 ton hliníka a necelých sedem ton olova. "Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS recyklačným procesom získava, sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení," dodala Žiaková.