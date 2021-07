JAVYS zhodnotila z elektrární takmer 1000 ton druhotných surovín

Bratislava 13. júla (TASR) – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v prvom polroku tohto roka vrátila na recykláciu takmer tisíc ton druhotných surovín z vyradených jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach. Najväčší objem druhotných surovín tvoril železný šrot, a to až 778 ton, vyraďovacia spoločnosť vytriedila aj 157 ton nehrdzavejúcej ocele.



„Zhodnocovanie materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia patria medzi z hlavné ciele spoločnosti JAVYS,“ zdôraznila hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková. Finančné prostriedky, ktoré firma separáciou surovín získava, sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení. Tým sa darí usporiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania jadrovej elektrárne V1 aj prostriedky Európskej únie.



Vlani JAVYS pri likvidácii jadrových elektrární vytriedila viac ako 5000 ton železa, ocele, medi či hliníka. Najväčší objem druhotných surovín, a to až 3234 ton, tvorila výstuž betónových konštrukcií.



JAVYS zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu v rámci územia SR.