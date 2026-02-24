< sekcia Ekonomika
JAZDA V DIAĽNIČNOM TUNELI: Treba dodržiavať päť dôležitých zásad
V tuneloch platí maximálna povolená rýchlosť 100 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Jazda v diaľničnom tuneli má svoje špecifiká a motoristi by mali zvýšiť pozornosť. Dodržiavaním základných pravidiel môžu výrazne prispieť k plynulosti a bezpečnosti dopravy. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomenula päť dôležitých zásad pri jazde tunelom.
V tuneloch platí maximálna povolená rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Túto rýchlosť by motorista v žiadnom prípade nemal prekračovať. Mal by pozorne sledovať premenné dopravné značenie, ktoré pri komplikácii automaticky nastaví nižšiu povolenú rýchlosť.
„Ak vojdete do tunela a namiesto 100 kilometrov za hodinu na premennej značke svieti 60 kilometrov za hodinu, nikdy to nie je bezdôvodne,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Dôvodom podľa neho môže byť, že Diaľničná patrola odstraňuje niekoľko kilometrov vpredu potenciálne nebezpečný predmet z vozovky.
„Vyzývame vodičov, aby rešpektovali povolenú rýchlosť a zbytočne tým neriskovali život a zdravie s vidinou niekoľkých ušetrených minút. V konečnom dôsledku totiž ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov premávky,“ dodal Droppa.
Platí to aj o zachovávaní bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami. Podľa legislatívy musí vodič udržiavať taký odstup od vozidla pred ním, aby stihol včas ubrzdiť, ak spomaľuje. Nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti často vedie k hromadným nehodám, niekedy aj s vážnymi následkami.
Diaľničiari radia motoristom zvýšiť obozretnosť a viac si všímať premenné dopravné značenie už na poslednej diaľničnej križovatke pred tunelom. Motoristi sú tak vždy informovaní, či je prejazd cez tunel aktuálne možný a bezpečný. Môžu v ňom byť obmedzenia, napríklad pre servisné práce či prekážky na vozovke.
„Preto je nevyhnutné rešpektovať červenú na semaforoch, ktoré sú na vstupe do tunela a pri každom núdzovom zálive. Takisto je dôležité všímať si pruhovú signalizáciu - ak je nad niektorým jazdným pruhom červený kríž, je v ňom zakázané jazdiť a motoristi musia po celej dĺžke tunela ísť v tom pruhu, nad ktorým svieti zelená šípka,“ priblížili z mediálnej komunikácie NDS.
Počas jazdy tunelom treba venovať pozornosť výlučne riadeniu vozidla. Po uvedení tunela Višňové na D1 do prevádzky diaľničiari zaznamenali množstvo prípadov, kedy motoristi fotografovali či natáčali video v tuneli priamo z auta. Akákoľvek malá chvíľa nepozornosti môže totiž vyústiť do komplikovanej a nebezpečnej nehody.
„V tuneli je ideálne naladiť si Rádio Slovensko. Do tejto frekvencie vie obsluha tunela zahlásiť dopravné informácie, a tým pádom sú motoristi vopred informovaní o dianí v tuneli,“ odporučila NDS s tým, že toto rádio je dostupné v každom tuneli v jej správe. Osožné je mať ho zapnuté pri komplikovanej krízovej situácii v tuneli, napríklad pri požiari. Hlášku z reproduktorov tunela tak motoristi môžu počuť aj priamo v aute, čo zvýši ich ostražitosť a vedia reagovať promptnejšie.
