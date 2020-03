Jazda v súlade s prírodou

Bratislava 16. marca (OTS) - Za tie roky sa jej podarilo vybudovať špičkový vozový park s viac ako 200 vozidlami a tiež silnú značku s garanciou kvality a spoľahlivosti. Ako moderná spoločnosť a zároveň líder v dopravnom segmente si však uvedomuje svoju zodpovednosť voči krajine, v ktorej pôsobí, voči ľuďom, ktorým poskytuje svoje služby a najmä voči životnému prostrediu, ktoré si zaslúži viac pozornosti, ako sa mu aktuálne vo svete venuje.



K téme sa vyjadril aj majiteľ spoločnosti, Ing. Peter Halabrín: “Chceme po sebe zanechať niečo, čím budeme vzorom pre ostatných. Aj preto sme sa rozhodli investovať do hľadania ekologických riešení v rámci dopravy a svojho fungovania, prispieť k lepšej klíme a pomôcť tak sebe i prírode.”



Práve v tomto mesiaci NAD - RESS testuje prvé dva ekologické kamióny, aby porovnali ich jazdné vlastnosti. Vozidlá už môžete stretnúť na cestách po Slovensku. Spoznáte ich aj vďaka jasnej zelenej potlači na návesoch.



“K vozovému parku nám aktuálne pribudli dva eko kamióny triedy IVECO S-WAY, ktoré budú celý mesiac testovať naši dvaja najskúsenejší vodiči. Následne budeme ich jazdy vyhodnocovať a postupne začneme pripravovať prevádzku na nový, zelený spôsob dopravy.”



Celý proces je však oveľa zložitejší, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Je potrebné vyriešiť mnohé otázky týkajúce sa samotnej prepravy, zvoliť správny typ kamiónov a novej technológie, či pripraviť sa na investície. Do projektu sa však pustili v spolupráci s obchodnou značkou BILLA, sieťou supermarketov prevádzkovaných spoločnosťou BILLA spol. s.r.o., s ktorou spolupracujú ako ich prepravný partner už niekoľko rokov. Pripravovaný projekt bude celkovo o výmene až 130 vozidiel s cieľom jazdiť po Slovenskej republike a zásobovať obyvateľov našej krajiny len EKO vozidlami.



“Zakladáme si na korektnosti a starostlivosti nielen o zamestnancov, ale aj o naše okolie, preto kamióny s najvyspelejšou technológiou pohonu motora na zemný plyn sú našou veľkou výzvou. Neprodukujú takmer žiadne emisie a poskytujú garanciu pre trvalú udržateľnosť životného prostredia, ktorá je v posledných rokoch veľkým problémom. V podstate sa dá povedať, že vďaka nim môžeme jazdiť v súlade s prírodou.”



Tieto vozidlá maximalizujú výhody paliva šetrného k životnému prostrediu na zlepšenie kvality ovzdušia, zmiernenie klimatických zmien a prispievajú k tichšiemu prostrediu s hlučnosťou len 71 dB (A) za jazdy v tichom režime, čo je ideálne pre nočné zásobovanie. Je teda dosť možné, že sa zo spoločnosti NAD - RESS čoskoro stane dopravca, ktorého takmer nebudeme počuť, no stále ho na cestách budeme vidieť.